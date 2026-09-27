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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 27 September 2026 | 23.38 WIB

5 Zodiak dengan Sifat yang Paling Dibutuhkan di Tempat Kerja, Bisa Jadi Kunci Kesuksesan Karir

Ilustrasi teamwork/Magnific - Image

Ilustrasi teamwork/Magnific

JawaPos.com-Pada dunia astrologi setiap zodiak dikenal memiliki karakter unik yang dapat membantu mereka meraih kesuksesan.

Mulai dari keberanian mereka dalam memimpin tim, membangun hubungan kerja yang lebih kuat, membantu meningkatkan kontribusi sampai mencapai tujuan dengan sikap yang lebih percaya diri. 

Berikut sikap kontribusi besar lima zodiak yang memiliki kemampuan yang dapat memberikan kontribusi besar di tempat kerja, berdasarkan informasi dari laman yourtango yang dikutip pada (27/9). 

Virgo adalah sosok orang perfeksionis yang memiliki perhatian tinggi terhadap detail. Di tempat kerja, mereka mampu mengorganisasi proyek yang kompleks dan memastikan semuanya berjalan secara lancar dan efisien. Kemampuan virgo dalam menemukan potensi masalah sebelum terjadi serta mengembangkan solusi praktis.

Libra mampu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mereka mampu menciptakan kesimbangan dan keharmonisan di tempat kerja sehingga unggul dalam peran sebagai mediator. Libra mampu menjaga keseimbangan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang damai dan produktif.

Scorpio memiliki fokus dan tekad yang kuat. Mereka unggul dalam pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi, pemikiran strategis, serta kecerdasan emosional. Scorpio memiliki kemampuan melihat situasi,menemukan peluang, dan mengidentifikasi potensi tantangan yang mungkin dilewatkan orang lain.

Sagittarius adalah sosok visioner dengan pandangan positif dan rasa haus akan pengetahuan. Sagittarius dikenal memiliki jiwa petualang, optimis, dan mampu berpikir secara luas. Mereka mampu berkembang dalam industri, dunia pendidikan, dan jenjang karir. Mereka selalu mencari peluang baru, ide inovatif, dan berbagai cara untuk meningkatkan progres pekerjaan.

Capricorn adalah sosok yang disiplin dan memiliki motivasi tinggi untuk mencapai kesuksesan. Capricorn dikenal disiplin, terorganisasi, dan fokus sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu serta memenuhi ekspektasi. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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