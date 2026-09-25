4 Tipe Zodiak Di Tempat Kerja, Ada yang Tipe Ambisius Sampai Hanya Sekedar Menjalankan Formalitas

JawaPos.com-Astrologi dipandang mampu menggambarkan kepribadian seseorang, termasuk bagaimana mereka bersikap saat berada di tempat kerja.

Etos kerja mereka selalu berbeda-beda. Ada sosok yang sangat ambisius, selalu sibuk, ada pula yang bekerja dengan santai, sampai mereka yang datang hanya untuk menjalankan kewajiban.

Perbedaan tersebut dapat terlihat dari karakter setiap zodiak. Berdasarkan informasi dari laman .yourtango yang dikutip pada (25/9) empat zodiak berikut digambarkan memiliki karakter dan cara bersikap yang berbeda saat berada di tempat kerja.

Cancer

Cancer digambarkan sebagai sosok yang sangat kompetitif di tempat kerja. Mereka memang terkenal sebagai sosok pekerja keras. Disebabkan karena mereka takut kehilangan pekerjaan. mereka cenderung kerap menyalahkan orang lain saat hasil pekerjaannya tidak sesuai target.

Leo

Leo kurang tertarik bekerja jika pekerjaan tersebut tidak menempatkan mereka sebagai pemimpin. Namun, saat mendapatkan pekerjaan yang memungkiinkan mereka menjadi pusat perhatian, mereka akan sangat antusias. Jika tidak demikian, mereka cenderung kehilangan motivasi untuk bekerja.

Virgo

Virgo termasuk ke dalam golongan yang sangat serius terhadap pekerjaan. Mereka datang, fokus pada pekerjaan, dan menyelesaikan tugasnya. Virgo digambarkan sebagai salah satu sosok orang yang dapat bekerja dengan baik di lingkungan perkantoran.

Libra