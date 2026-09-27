Rezeki Mulai Mengalir, 8 Shio Ini Disebut Akan Menuai Balasan dari Kebaikan Masa Lalu

shio yang jalannya dipermudah september ini karena panen karma baik. (Freepik/freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, perjalanan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahirannya. Setiap shio dipercaya memiliki karakter serta peruntungan yang dapat berubah mengikuti periode tertentu.
September ini, sejumlah shio disebut sedang memasuki fase yang lebih positif. Berbagai usaha dan kebaikan yang dilakukan sebelumnya dipercaya mulai memberikan hasil, sehingga kehidupan terasa lebih mudah dijalani.
Ramalan semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Toto Tarot Reader, berikut delapan shio yang disebut akan merasakan kemudahan pada September karena dianggap sedang memanen karma baik.
Shio Kuda disebut memasuki periode ketika berbagai tindakan positif yang dilakukan sebelumnya mulai membawa dampak baik.
Bagi mereka yang lahir pada tahun 1966, 1978, 1990, dan kelipatan 12 tahun berikutnya, September dipercaya menjadi waktu untuk menikmati hasil dari ketulusan dan kepedulian yang pernah diberikan kepada orang lain.
Kemudahan yang datang dapat menjadi dorongan bagi pemilik shio Kuda untuk mempertahankan kebiasaan positif serta terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
Pemilik Shio Kambing juga disebut berada dalam fase menuai hasil dari berbagai perbuatan baik yang telah dilakukan.
Tahun kelahiran seperti 1967, 1979, dan 1991 termasuk yang disebut dalam ramalan tersebut. Peruntungan positif dipercaya dapat hadir dalam berbagai aspek kehidupan.
Setelah melewati masa yang penuh dengan usaha, Shio Kambing digambarkan mulai memasuki periode ketika kerja keras dan kebaikan mereka mendapatkan balasan yang menyenangkan.
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Jawa Pos
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