Ramalan Shio Besok Senin 28 September 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Senin 28 September 2026 menghadirkan energi yang menarik bagi pemilik Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Memasuki awal pekan terakhir September 2026, masing-masing shio memiliki fokus berbeda dalam menghadapi pekerjaan, kondisi finansial, hubungan asmara, hingga rencana pribadi.

Senin, 28 September 2026, bertepatan dengan tanggal 18 bulan kedelapan dalam kalender lunar Tionghoa. Kalender Tionghoa mencatat tanggal tersebut sebagai Yi Si Day atau Hari Ular Kayu, berada dalam Tahun Kuda Api dan Bulan Ayam Api. Shio Babi tercatat sebagai shio yang berkonflik dengan energi hari tersebut.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, karakter setiap hari juga dapat dibaca melalui kombinasi batang langit dan cabang bumi. Karena itu, energi harian dapat memberikan tema berbeda meskipun seseorang masih berada dalam tahun shio yang sama.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi besok Senin 28 September 2026 yang dapat menjadi bahan refleksi untuk mengawali pekan.

1. Shio Monyet: Jangan Biarkan Keinginan Bersenang-senang Mengganggu Keuangan Ramalan Shio Monyet besok Senin 28 September 2026 membawa perhatian pada keseimbangan antara menikmati hidup dan menjaga kondisi finansial. Setelah menjalani aktivitas sepanjang akhir pekan, Monyet mungkin masih ingin mempertahankan suasana santai. Namun, memasuki hari kerja, sudah waktunya kembali melihat target yang ingin dicapai.

Dalam pembacaan Astrology.com yang tersedia menjelang tanggal tersebut, Monyet digambarkan menghadapi hari yang cukup aktif dan menyenangkan. Ada dorongan untuk mengeluarkan uang lebih banyak demi hiburan, makan bersama, atau aktivitas sosial. Namun, pesan pentingnya adalah tetap mengetahui batas pengeluaran karena keberuntungan tidak berarti uang dapat digunakan tanpa perhitungan.