Resep Ayam Pedas Manis Tanpa Minyak, Juicy dan Bumbunya Meresap

Potret ayam paha pedas manis tanpa minyak dengan bumbu bawang dan cabai. (instagram.com/@litapebri)
JawaPos.com - Mengolah ayam tanpa banyak minyak bukan berarti rasanya harus hambar. Ayam paha bisa dimasak dengan bumbu sederhana hingga menghasilkan tekstur yang juicy dengan perpaduan rasa gurih, pedas, dan manis.
Resep ayam pedas manis ini dibagikan oleh akun Instagram @litapebri. Ayam terlebih dahulu dimarinasi dengan garam, bawang putih bubuk, lada, saus tiram, minyak wijen, dan maizena agar bumbunya lebih terasa sebelum dimasak.
Untuk menghasilkan rasa pedas manis, ayam kemudian dipadukan dengan bumbu hasil chopper yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, berbagai jenis cabai, dan bagian putih daun bawang. Kecap manis juga ditambahkan untuk memberikan rasa manis sekaligus warna pada masakan.
Bahan
Marinasi ayam:
Ayam paha
1 sdt garam
1 sdm bawang putih bubuk
¼ sdt lada bubuk
1 sdm saus tiram
1 sdt minyak wijen
2 sdm maizena
Bumbu chopper:
5 siung bawang merah
8 siung bawang putih
Cabai keriting merah secukupnya
Cabai keriting hijau secukupnya
Cabai rawit merah secukupnya
Daun bawang bagian putih secukupnya
Air secukupnya
Garam secukupnya
Kecap manis secukupnya
Cara Pembuatan
1. Siapkan ayam paha, kemudian campurkan dengan garam, bawang putih bubuk, lada bubuk, saus tiram, minyak wijen, dan maizena.
2. Aduk ayam bersama bumbu marinasi hingga seluruh permukaannya terlapisi secara merata. Diamkan agar bumbu meresap.
3. Siapkan bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah, cabai keriting hijau, cabai rawit merah, dan bagian putih daun bawang.
4. Masukkan seluruh bahan tersebut ke dalam chopper. Tambahkan sedikit air dan haluskan hingga menjadi bumbu.
5. Masukkan bumbu hasil chopper ke dalam wajan. Tambahkan garam dan kecap manis secukupnya, lalu masak hingga bumbu matang dan harum.
6. Masukkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam wajan. Masak bersama bumbu hingga ayam matang dan bumbu meresap.
7. Balik ayam selama proses memasak agar kedua sisinya matang merata. Masak hingga ayam terasa juicy dengan bumbu yang melapisi seluruh permukaannya.
8. Setelah ayam matang dan rasa bumbunya sudah sesuai, angkat dan sajikan selagi hangat.
Ayam paha pedas manis ini bisa menjadi pilihan ketika ingin menikmati olahan ayam dengan bumbu yang kuat tanpa perlu menggunakan banyak minyak dalam proses memasaknya. Marinasi dengan saus tiram, bawang putih, lada, dan minyak wijen membuat rasa ayam lebih gurih.
Perpaduan cabai merah dan hijau dengan kecap manis juga memberikan rasa pedas sekaligus manis yang membuat ayam semakin menggugah selera. Sajikan bersama nasi hangat agar bumbu yang meresap ke dalam ayam bisa semakin nikmat.
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