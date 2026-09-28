Resep Nasi Bejek Kulit, Kulit Ayam Crispy dengan Sambal Pedas

JawaPos.com - Kulit ayam tidak hanya bisa dijadikan pelengkap atau digoreng biasa. Dengan sedikit bumbu dan balutan tepung crispy, kulit ayam dapat menjadi lauk gurih yang disajikan bersama nasi, bayam, bawang goreng, dan sambal pedas.

Resep Nasi Bejek Kulit dari Instagram @luvyfarentikaa menggunakan 150 gram kulit ayam sebagai bahan utama. Kulit ayam terlebih dahulu diungkep dengan bawang putih bubuk, kunyit bubuk, dan kaldu bubuk agar lebih berbumbu sebelum dilapisi tepung crispy serbaguna.

Dikutip dari Instagram @luvyfarentikaa, hidangan ini juga dilengkapi sambal berbahan cabai merah keriting, cabai rawit, tomat, terasi, dan seasoning. Perpaduan kulit ayam yang gurih dengan sambal pedas membuat nasi sederhana terasa lebih lengkap.

Bahan

Bahan Utama:

150 gram kulit ayam

Bayam secukupnya

Bawang goreng secukupnya

Kaldu jamur secukupnya

Tepung crispy serbaguna secukupnya

Bumbu Ungkep:

1 sdm bawang putih bubuk

½ sdt kunyit bubuk

1 sdt kaldu bubuk

Bahan Sambal:

2 buah cabai merah keriting

5 buah cabai rawit

2 buah tomat

Terasi secukupnya

Seasoning secukupnya

Cara Pembuatan

1. Bersihkan kulit ayam, kemudian siapkan untuk proses ungkep. Masukkan kulit ayam ke dalam panci bersama bawang putih bubuk, kunyit bubuk, dan kaldu bubuk.

2. Masak kulit ayam bersama bumbu ungkep hingga bumbu tercampur dan meresap. Setelah itu, angkat dan tiriskan kulit ayam.

3. Balurkan kulit ayam yang sudah diungkep dengan tepung crispy serbaguna. Pastikan seluruh permukaannya tertutup tepung agar menghasilkan lapisan yang renyah saat digoreng.

4. Panaskan minyak, kemudian goreng kulit ayam yang sudah dibalut tepung hingga matang dan crispy. Angkat lalu tiriskan.

5. Siapkan bahan sambal berupa cabai merah keriting, cabai rawit, tomat, dan terasi. Haluskan seluruh bahan, kemudian tambahkan seasoning sesuai selera.

6. Masak atau tumis sambal hingga matang dan aromanya keluar. Koreksi rasa sebelum diangkat.

7. Siapkan nasi di dalam piring atau mangkuk. Tambahkan bayam, kulit ayam crispy, dan bawang goreng sebagai pelengkap.

8. Sajikan bersama sambal sesuai selera. Nasi Bejek Kulit siap disantap selagi hangat.

Nasi Bejek Kulit menawarkan perpaduan tekstur yang menarik dalam satu piring. Kulit ayam yang crispy dan gurih berpadu dengan nasi, bayam, serta bawang goreng, lalu dilengkapi sambal tomat terasi yang pedas dan aromatik.

Resep ini juga bisa menjadi ide untuk mengolah kulit ayam menjadi lauk yang lebih menarik. Dengan bumbu ungkep sederhana dan tepung crispy, kulit ayam bisa disajikan bersama nasi sebagai menu rumahan yang gurih dan pedas.