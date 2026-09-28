Resep Ayam Black Pepper, Juicy dengan Saus Gurih dan Sedikit Pedas

JawaPos.com - Bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja? Ayam black pepper bisa menjadi pilihan untuk menu makan siang atau makan malam di rumah. Potongan ayam yang juicy dipadukan dengan black pepper yang bold, saus gurih, serta aroma bawang dan daun bawang.

Resep ayam black pepper ini dibagikan oleh akun Instagram @freshlife.spice. Ayam terlebih dahulu dimarinasi dengan black pepper, garam, dan maizena sebelum dimasak hingga matang dan sedikit kecokelatan.

Rasa gurih dan manis berasal dari perpaduan saus tiram, kecap manis, dan kecap asin. Sementara itu, saus sambal dan black pepper memberikan sentuhan pedas yang semakin memperkuat cita rasa ayam.

Bahan

Bahan marinasi:

250 gram paha atau dada ayam fillet

½ sdt black pepper bubuk

1 sdt garam

1 sdm maizena

Bahan tumisan:

2 sdt black pepper kasar

½ buah bawang bombay

1 buah cabai hijau besar atau paprika

3 siung bawang putih, cincang

2 siung bawang merah, cincang

Daun bawang secukupnya



Bahan saus:

1 sdm saus tiram

1½ sdm kecap manis

1 sdm kecap asin

½ sdm saus sambal

½ sdt minyak wijen

½ sdt gula pasir

Cara Pembuatan

1. Potong ayam fillet menjadi bagian-bagian sesuai selera. Masukkan ke dalam wadah, lalu marinasi dengan black pepper bubuk, garam, dan maizena. Aduk hingga seluruh permukaan ayam terlapisi bumbu secara merata.

2. Panaskan wajan, lalu masak ayam hingga matang dan bagian luarnya sedikit kecokelatan.

3. Masukkan bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau. Tumis bersama ayam hingga bumbu harum dan sayuran mulai matang.

4. Tambahkan black pepper kasar, kemudian aduk hingga tercampur dengan ayam dan tumisan.

5. Masukkan saus tiram, kecap manis, kecap asin, saus sambal, minyak wijen, dan gula pasir. Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan saus melapisi ayam.

6. Masak sebentar hingga bumbu meresap ke dalam ayam. Koreksi rasa sesuai selera.

7. Tambahkan daun bawang sebagai sentuhan akhir. Aduk sebentar, kemudian matikan api.

8. Sajikan ayam black pepper selagi hangat bersama nasi putih.

Ayam black pepper ini punya perpaduan rasa yang cukup lengkap dalam satu hidangan. Black pepper memberikan aroma dan rasa pedas yang khas, sementara saus tiram, kecap manis, dan kecap asin membuat ayam terasa gurih dengan sedikit sentuhan manis.

Penggunaan maizena pada marinasi juga membuat permukaan ayam lebih mudah kecokelatan saat dimasak. Dengan bahan yang relatif sederhana, resep dari @freshlife.spice ini bisa menjadi pilihan ketika ingin membuat menu ayam yang praktis tetapi tetap terasa bold dan menggugah selera.