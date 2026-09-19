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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 19 September 2026 | 22.12 WIB

Ramalan Shio Besok Minggu 20 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi Shio (freepik) - Image

Ilustrasi Shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Minggu 20 September 2026 menjadi salah satu pembahasan menarik bagi Anda yang lahir di bawah naungan Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci menjelang berakhirnya pekan ketiga September.

Hari Minggu besok, dapat menjadi momentum untuk beristirahat sekaligus mengevaluasi berbagai hal yang terjadi sepanjang pekan. 

Bagi sebagian Shio, suasana yang lebih tenang dapat membantu menemukan jawaban atas persoalan yang sebelumnya terasa rumit. 

Sementara bagi yang lain, hari ini dapat menjadi kesempatan untuk menata kembali rencana karier, keuangan, dan kehidupan pribadi.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap Shio mempunyai karakter serta siklus energi yang berbeda. 

Karena itu, satu peluang atau tantangan tidak selalu memberikan pengaruh yang sama bagi semua orang. 

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio besok Minggu, 20 September 2026 untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Simak selengkapnya mengenai peluang karier, kondisi keuangan, rezeki, hingga kehidupan asmara.

Editor: Novia Tri Astuti
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