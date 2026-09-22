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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 22 September 2026 | 17.59 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 23 September 2026: Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Ramalan Shio besok Rabu 23 September 2026 membawa sejumlah tema menarik bagi pemilik Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci. 

Memasuki pertengahan pekan, setiap Shio memiliki peluang untuk mengevaluasi pekerjaan, mengatur kondisi finansial, sekaligus memperhatikan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tionghoa, ramalan harian tidak hanya berkaitan dengan karakter dari 12 hewan Shio, tetapi juga dipengaruhi unsur, yin-yang, serta siklus kalender Tionghoa. 

Astrology.com menjelaskan bahwa sistem Chinese astrology atau Sheng Xiao menggunakan 12 hewan sebagai bagian dari siklus zodiak dan mengaitkannya dengan pengaruh unsur serta kalender lunar.

Secara kalender Tionghoa, Rabu, 23 September 2026 merupakan Geng Zi Day, atau Hari Tikus Logam. 

Tanggal ini berada dalam Ding You Month (Bulan Ayam Api) dan Bing Wu Year (Tahun Kuda Api). 

Kalender tersebut mencatat Kuda sebagai Shio yang berkonflik dengan energi hari ini.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan Shio besok Rabu, 23 September 2026 untuk Shio Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci, dengan pembahasan seputar karier, keuangan, rezeki, dan asmara.

1. Shio Tikus: Jangan Memaksakan Diri Menyelesaikan Semua Masalah Sekaligus

Shio Tikus dapat menghadapi Rabu, 23 September 2026 dengan perhatian khusus pada persoalan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan sumber daya. Anda mungkin merasa memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, tetapi tidak semuanya harus mendapatkan jawaban pada hari yang sama. Kemampuan menentukan prioritas akan menjadi salah satu kunci agar energi tidak habis untuk persoalan yang kurang penting.

Dalam urusan karier, Shio Tikus sebaiknya tidak terburu-buru mengambil alih semua pekerjaan. Jika sebuah proyek membutuhkan tambahan waktu, tenaga, atau biaya, hitung kembali kebutuhan sebenarnya sebelum membuat keputusan. Ramalan harian Astrology.com untuk Shio Tikus di sekitar periode ini juga menyinggung kemungkinan sebuah proyek jangka panjang membutuhkan dana lebih besar dari perkiraan serta perlunya mempertimbangkan sumber bantuan dengan hati-hati.

Dari sisi keuangan, pesan tersebut menjadi semakin relevan. Jangan langsung menerima tawaran bantuan finansial hanya karena ingin masalah cepat selesai. Bantuan dari teman atau orang dekat dapat membawa konsekuensi tertentu, sehingga alternatif lain sebaiknya dipertimbangkan terlebih dahulu.

Dalam asmara, Shio Tikus perlu menghindari membawa tekanan pekerjaan ke dalam hubungan. Pasangan mungkin tidak membutuhkan solusi atas setiap masalah, tetapi membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Bagi yang masih lajang, jangan terburu-buru membuka hubungan hanya karena sedang membutuhkan dukungan emosional.

Rabu ini dapat menjadi momentum bagi Shio Tikus untuk belajar bahwa mengatur masalah secara bertahap sering kali lebih efektif daripada memaksakan semuanya selesai sekaligus. Ketelitian yang menjadi karakter kuat Shio Tikus akan sangat membantu ketika digunakan untuk menyusun strategi jangka panjang.

2. Shio Kerbau: Kesabaran Menjadi Kunci Saat Karier Stabil tetapi Hati Masih Gelisah

Bagi Shio Kerbau, Rabu, 23 September 2026 dapat membawa suasana yang menarik karena kehidupan profesional dan kehidupan pribadi mungkin terasa berjalan dengan ritme yang berbeda. Pekerjaan bisa saja relatif stabil, tetapi persoalan dalam hubungan atau kehidupan emosional justru membuat pikiran tidak sepenuhnya tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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