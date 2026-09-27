Cuan Mengalir Deras, 3 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Finansial Positif

ilustrasi shio. (Freepik)
JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap memiliki kehidupan yang semakin baik, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan. Sebagian orang mengandalkan kerja keras dan perencanaan, sementara lainnya juga percaya bahwa keberuntungan dapat datang pada waktu tertentu.
Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki siklus peruntungan yang berbeda. Ada periode ketika seseorang dianggap berada dalam fase yang lebih positif, termasuk dalam hal karier, usaha, hubungan sosial, hingga finansial.
Menariknya, terdapat tiga shio yang dalam ramalan kali ini disebut akan mendapatkan peluang finansial lebih besar menjelang penghujung bulan. Bentuknya bisa berupa perkembangan usaha, kesempatan baru, maupun hasil dari pekerjaan yang sebelumnya telah dilakukan.
Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, berikut tiga shio yang dalam ramalan tersebut disebut memiliki peruntungan positif di akhir bulan.
Shio Anjing disebut menjadi salah satu yang memiliki peluang menikmati perkembangan positif dalam urusan finansial. Berbagai usaha yang sebelumnya menghadapi hambatan dipercaya mulai menunjukkan hasil.
Pemilik shio ini juga disebut berpeluang memperoleh dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Relasi yang baik dapat membuka kesempatan baru, terutama bagi mereka yang sedang mengembangkan bisnis atau mengejar kemajuan dalam pekerjaan.
Ide dan rencana yang selama ini disusun juga dipercaya dapat mulai menghasilkan sesuatu yang nyata. Namun, dalam ramalan tersebut, Shio Anjing tetap disarankan menjaga fokus dan konsistensi agar kesempatan yang datang dapat dimanfaatkan dengan baik.
Shio Naga juga termasuk yang disebut memiliki peruntungan finansial cukup baik pada akhir bulan. Pekerjaan atau usaha yang sempat tertunda dipercaya mulai menemukan jalan penyelesaian.
Pemilik shio ini dikenal dalam berbagai tafsir astrologi Tiongkok sebagai pribadi yang memiliki tekad kuat. Sifat pantang menyerah tersebut disebut dapat membantu mereka melewati berbagai hambatan yang muncul.
Dalam dunia bisnis, kemampuan membangun jaringan dan memperkenalkan produk atau usaha juga menjadi salah satu faktor yang dipercaya dapat membuka peluang lebih besar bagi Shio Naga.
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Jawa Pos
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