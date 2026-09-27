Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Minggu, 27 September 2026 | 21.35 WIB

Senin Pon hingga Rabu Wage, 8 Weton yang Dipercaya Bakal Ketiban Rezeki

seseorang yang mulai mendengar gemuruh hartanya terdengar./Freepik/syda_productions - Image

seseorang yang mulai mendengar gemuruh hartanya terdengar./Freepik/syda_productions

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan salah satu bagian yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa.

Melalui berbagai tafsir primbon, weton dipercaya memiliki karakter dan perjalanan rezeki yang berbeda. Sebagian di antaranya bahkan dianggap mempunyai peruntungan yang kuat dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun kehidupan finansial.

Ada pula kepercayaan mengenai sejumlah weton yang disebut akan mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai tantangan. Masa sulit dipercaya dapat menjadi bagian dari perjalanan sebelum seseorang memasuki fase kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang menurut kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki peluang menuju masa keberuntungan dan kelimpahan rezeki.

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon dalam sejumlah tafsir primbon digambarkan sebagai pribadi yang gigih dan memiliki kemampuan dalam menyusun strategi. Mereka juga dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Karakter tersebut dianggap dapat membantu mereka ketika menjalankan usaha maupun pekerjaan. Ketika mendapatkan kesempatan, pemilik Senin Pon disebut mampu mengolahnya menjadi peluang yang menghasilkan.

Dalam ramalan primbon, Senin Pon juga dipercaya akan mendapatkan aliran rezeki yang lebih baik setelah melalui berbagai proses dan perjuangan.

2. Rabu Kliwon

Rabu Kliwon termasuk weton yang kerap dikaitkan dengan kemampuan memimpin dan membangun hubungan dengan orang lain.

Pemiliknya dipercaya mampu memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar. Karakter tersebut kemudian dianggap dapat menjadi modal ketika terjun ke bidang perdagangan, jasa, maupun pekerjaan kreatif.

Menurut tafsir primbon, kesempatan yang datang pada waktu tertentu dapat membawa perubahan dalam kondisi finansial pemilik weton Rabu Kliwon.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nasib Berubah Drastis, 7 Weton Ini Disebut Bakal Dekat dengan Kekayaan - Image
Zodiak

Nasib Berubah Drastis, 7 Weton Ini Disebut Bakal Dekat dengan Kekayaan

Minggu, 27 September 2026 | 21.27 WIB

Tak Terduga, 9 Weton Ini Disebut Berpeluang Panen Rezeki di September - Image
Zodiak

Tak Terduga, 9 Weton Ini Disebut Berpeluang Panen Rezeki di September

Minggu, 27 September 2026 | 05.41 WIB

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Bisa Mapan Secara Finansial, Rezekinya Tersebar di Banyak Tempat - Image
Zodiak

3 Weton yang di Akhir Tahun 2026 Bisa Mapan Secara Finansial, Rezekinya Tersebar di Banyak Tempat

Minggu, 27 September 2026 | 05.02 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore