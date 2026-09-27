Senin Pon hingga Rabu Wage, 8 Weton yang Dipercaya Bakal Ketiban Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan salah satu bagian yang kerap digunakan untuk menggambarkan karakter dan peruntungan seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa.

Melalui berbagai tafsir primbon, weton dipercaya memiliki karakter dan perjalanan rezeki yang berbeda. Sebagian di antaranya bahkan dianggap mempunyai peruntungan yang kuat dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun kehidupan finansial.

Ada pula kepercayaan mengenai sejumlah weton yang disebut akan mengalami perubahan nasib setelah melewati berbagai tantangan. Masa sulit dipercaya dapat menjadi bagian dari perjalanan sebelum seseorang memasuki fase kehidupan yang lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut delapan weton yang menurut kepercayaan primbon Jawa disebut memiliki peluang menuju masa keberuntungan dan kelimpahan rezeki.

1. Senin Pon Pemilik weton Senin Pon dalam sejumlah tafsir primbon digambarkan sebagai pribadi yang gigih dan memiliki kemampuan dalam menyusun strategi. Mereka juga dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan.

Karakter tersebut dianggap dapat membantu mereka ketika menjalankan usaha maupun pekerjaan. Ketika mendapatkan kesempatan, pemilik Senin Pon disebut mampu mengolahnya menjadi peluang yang menghasilkan.

Dalam ramalan primbon, Senin Pon juga dipercaya akan mendapatkan aliran rezeki yang lebih baik setelah melalui berbagai proses dan perjuangan.

2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon termasuk weton yang kerap dikaitkan dengan kemampuan memimpin dan membangun hubungan dengan orang lain.

Pemiliknya dipercaya mampu memberikan pengaruh positif kepada lingkungan sekitar. Karakter tersebut kemudian dianggap dapat menjadi modal ketika terjun ke bidang perdagangan, jasa, maupun pekerjaan kreatif.