Cuan Datang Silih Berganti, 3 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Finansial

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Rezeki menjadi salah satu hal yang diharapkan banyak orang dalam menjalani kehidupan. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan kondisi finansial yang lebih baik, mulai dari bekerja lebih keras hingga mencoba peluang usaha tambahan.
Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ekonomi setiap orang tentu berbeda. Ada yang mampu mengembangkan penghasilan dengan cepat, sementara sebagian lainnya harus bekerja lebih keras untuk mencapai kondisi finansial yang diinginkan.
Dalam astrologi Tiongkok, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio berdasarkan tahun kelahiran. Sejumlah shio bahkan dipercaya mempunyai hoki yang kuat dalam urusan keuangan dan lebih mudah menemukan peluang untuk meningkatkan penghasilan.
Dikutip dari kanal YouTube Shio Daily, berikut tiga shio yang dalam kepercayaan tersebut disebut memiliki peruntungan finansial melimpah.
Orang yang lahir pada tahun Shio Monyet dikenal dalam berbagai tafsir sebagai pribadi yang cerdas, kreatif, dan cepat membaca keadaan. Mereka juga dianggap memiliki kemampuan beradaptasi ketika menghadapi situasi baru.
Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka melihat peluang yang mungkin tidak disadari orang lain. Kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi juga menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan Shio Monyet.
Jaringan pertemanan yang luas diyakini dapat membuka berbagai kesempatan, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Karena itu, Shio Monyet kerap digambarkan sebagai sosok yang mampu menemukan berbagai cara untuk menjaga aliran penghasilannya.
Shio Babi dalam kepercayaan Tiongkok sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras sekaligus menyukai kehidupan yang nyaman. Mereka disebut mampu menikmati hasil kerja keras tanpa melupakan pentingnya berusaha kembali.
Meskipun dikenal senang menggunakan uang untuk menikmati berbagai hal, pemilik Shio Babi dipercaya tidak mudah menyerah ketika kondisi keuangan kembali membutuhkan perhatian. Mereka akan berusaha mencari cara untuk memperoleh penghasilan dan memperbaiki kondisi finansial.
Keberuntungan juga menjadi salah satu hal yang kerap dilekatkan pada shio ini. Dalam ramalan, Shio Babi disebut mempunyai peluang untuk mendapatkan kehidupan yang berkecukupan dan menikmati hasil dari kerja kerasnya.
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Jawa Pos
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