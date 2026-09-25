Rezeki Datang dari Arah Tak Terduga, 5 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Kuat

weton langka yang jadi kaya raya dan dipermudah segala urusan hidupnya./Freepik.
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang terdiri dari kombinasi hari dalam sepekan dan pasaran. Weton kerap digunakan dalam tradisi masyarakat untuk menggambarkan karakter maupun peruntungan seseorang.
Sejumlah kepercayaan dalam Primbon Jawa juga mengaitkan weton tertentu dengan rezeki, keberuntungan, serta perjalanan hidup yang dianggap memiliki keistimewaan tersendiri.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat lima weton yang disebut mempunyai peruntungan kuat sehingga dipercaya memiliki peluang untuk mendapatkan kemudahan dan rezeki dalam perjalanan hidupnya.
Berikut lima weton yang dimaksud:
Jumat Kliwon dikenal luas dalam tradisi Jawa dan memiliki nilai neptu yang kerap menjadi bagian dari berbagai perhitungan primbon. Kombinasi hari Jumat dan pasaran Kliwon juga sering dikaitkan dengan sisi spiritual dalam kepercayaan masyarakat Jawa.
Pemilik weton ini digambarkan mempunyai intuisi yang kuat serta cenderung peka dalam membaca keadaan di sekitarnya. Mereka disebut mampu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan naluri yang dimiliki.
Dalam ramalan yang dikutip, Jumat Kliwon dipercaya memiliki peluang rezeki yang dapat datang melalui berbagai arah. Keberuntungan tersebut bisa dikaitkan dengan pekerjaan, usaha, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak diperkirakan.
Namun, kepercayaan tradisional juga menekankan pentingnya menjaga sikap dan tidak terlalu mengandalkan keberuntungan semata.
Selasa Wage digambarkan sebagai sosok yang memiliki keteguhan dan daya juang tinggi. Mereka disebut tidak mudah menyerah ketika berhadapan dengan masalah atau kegagalan.
Perjalanan hidup pemilik weton ini dipercaya lebih banyak dibentuk oleh proses dan pengalaman. Berbagai kesulitan yang dilewati dianggap mampu membuat mereka semakin kuat serta mandiri.
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Jawa Pos
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