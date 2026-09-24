Tak Mudah Jatuh Miskin! 7 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Istimewa

seseorang yang tumpukkan harta yang tak berujung

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, jodoh, hingga peruntungan seseorang. Berdasarkan kepercayaan primbon, perpaduan hari lahir dan pasaran menghasilkan nilai neptu yang dipercaya memiliki kaitan dengan perjalanan rezeki dan kehidupan seseorang.

Beberapa weton bahkan dianggap mempunyai peruntungan finansial yang kuat. Mereka dipercaya memiliki jalan rezeki yang terbuka melalui pekerjaan, usaha, dukungan orang sekitar, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Dilansir dari YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki aliran rezeki melimpah dan sulit mengalami kekurangan menurut primbon Jawa. Berikut daftarnya:

1. Senin Legi Senin Legi dipercaya mempunyai karakter sabar, telaten, dan pandai mengatur berbagai hal. Dalam urusan kehidupan, pemilik weton ini disebut mampu melewati masa sulit dengan ketenangan.

Ketika mengalami kegagalan, mereka dipercaya dapat segera menemukan jalan lain untuk bangkit. Karena itu, Senin Legi kerap digambarkan sebagai weton yang memiliki keberuntungan finansial dan selalu menemukan kesempatan baru untuk memperbaiki keadaan.

2. Rabu Pahing Rabu Pahing disebut sebagai salah satu weton yang mempunyai potensi besar dalam urusan rezeki. Mereka digambarkan memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca peluang, termasuk ketika berada dalam situasi yang sulit.

Menurut kepercayaan primbon, kemampuan tersebut membuat pemilik Rabu Pahing berpeluang mencapai kehidupan yang mapan. Rezeki bisa diperoleh melalui pekerjaan, bisnis, maupun kesempatan besar yang datang pada waktu yang tepat.

3. Jumat Kliwon Jumat Kliwon sering dikaitkan dengan pribadi yang ramah, mudah bergaul, dan memiliki daya tarik tersendiri. Sifat tersebut dipercaya membuat mereka mudah memperoleh dukungan dari lingkungan sekitar.

Dalam urusan rezeki, pemilik weton ini disebut mempunyai banyak pintu keberuntungan. Kesulitan yang datang pun dipercaya dapat menjadi awal munculnya kesempatan baru yang membawa hasil lebih baik.

4. Sabtu Pon Sabtu Pon dipercaya memiliki peruntungan yang kuat dalam hal materi. Menurut primbon, pemilik weton ini berpeluang memperoleh rezeki dari berbagai sumber, termasuk pekerjaan, usaha, aset, atau kesempatan yang muncul secara tidak terduga.

Selain mendapatkan peluang, mereka juga digambarkan mampu mengelola apa yang telah dimiliki. Jika kemampuan tersebut digunakan dengan baik, kekayaan yang terkumpul dipercaya dapat bertahan dalam jangka panjang.

5. Selasa Wage Pemilik Selasa Wage dikenal dalam ramalan primbon sebagai sosok yang memiliki naluri cukup tajam dalam melihat peluang. Mereka disebut mampu mengetahui kapan harus bergerak dan kapan perlu menunggu.

Keberanian mengambil keputusan menjadi salah satu karakter yang dipercaya mendukung perjalanan finansial mereka. Tak heran jika Selasa Wage kerap digambarkan sebagai weton yang mudah menemukan peluang menguntungkan.