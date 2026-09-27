Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Minggu, 27 September 2026: Jaga Cara Berkomunikasi

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Minggu, 27 September 2026 mengingatkan pentingnya memilih kata dengan lebih bijaksana ketika berbicara kepada orang yang disayangi.
Maksud yang sebenarnya baik dapat diterima berbeda oleh pasangan apabila disampaikan tanpa mempertimbangkan kondisi dan perasaannya.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Minggu, 27 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya tidak hanya memikirkan pesan yang ingin disampaikan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pasangan mungkin memahami perkataan tersebut.
Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, kemampuan mendengarkan perlu mendapat perhatian yang sama seperti keberanian untuk berbicara.
Pasangan mungkin sedang membutuhkan perhatian atau memiliki sesuatu yang ingin disampaikan tetapi belum menemukan waktu yang tepat.
Jika Capricorn terlalu sibuk mempertahankan pendapat sendiri, pembicaraan sederhana dapat berubah menjadi salah paham.
Cobalah memberikan ruang kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang sedang dirasakan tanpa langsung memotong atau membantah.
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Jawa Pos
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