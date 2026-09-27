Ramalan Zodiak Pisces 27 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, teman dan keluarga zodiak Pisces akan menjadi sistem pendukung yang solid dan dapat diandalkan. Pertimbangkan apa yang mereka katakan, karena mereka adalah sumber arahan dan motivasi yang fantastis.



Mereka menginginkan yang terbaik untuk Pisces. Pada pandangan pertama, rekomendasi mereka mungkin tampak bertentangan dengan Pisces. Perhatikan baik-baik hal-hal yang memotivasi mereka untuk memberimu nasihat.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 27 September 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Terdapat peluang romantis, yang mungkin datang dari seseorang yang belum pernah zodiak Pisces pertimbangkan sebagai pasangan. Terkait karir, peluang karir di luar negeri adalah dorongan yang dibutuhkan agar karir Pisces melejit.

Sementara itu, mintalah nasihat untuk masalah kesehatan yang baru-baru ini sulit didiagnosis atau ditangani. Terkait keuangan, Pisces memiliki kesempatan untuk mencoba keberuntungan untuk berdagang saham.

Cinta Pisces

Hari ini menyimpan beberapa peluang romantis, yang datang dari seseorang yang belum pernah Pisces pertimbangkan sebagai pasangan.

