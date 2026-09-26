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Leni Setya Wati
Minggu, 27 September 2026 | 03.08 WIB

Ramalan Zodiak Leo untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo hari ini mengingatkan Anda untuk tidak selalu merasa harus memenuhi setiap ajakan atau tersedia bagi semua orang.

Ada kalanya tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak. Jika merasa lelah, berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat tanpa merasa bersalah.

Beberapa kejutan menyenangkan juga berpotensi hadir hari ini. Namun, dalam urusan percintaan, situasi mungkin terasa sedikit rumit sehingga Leo sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan besar.

Sementara itu, kekhawatiran mengenai keuangan perlahan dapat mulai berkurang. Tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan ingat bahwa Anda tidak harus mengurus semuanya sekaligus.

Seperti dilansir dari Astrotalk, berikut ini adalah ramalan zodiak Leo secara lebih lengkap.

Cinta Leo

Kehidupan asmara Leo berpotensi menghadirkan percikan baru hari ini. Meski demikian, jangan langsung terbawa suasana atau terlalu cepat menentukan arah hubungan.

Perhatikan apakah tindakan seseorang benar-benar sejalan dengan perkataannya. Kasih sayang yang tulus biasanya membutuhkan waktu untuk tumbuh dan dapat terlihat melalui perhatian sederhana, percakapan yang terbuka, serta konsistensi sikap.

Bagi Leo yang sedang dekat dengan seseorang, nikmati proses mengenalnya tanpa terburu-buru membuat kesimpulan. Tetaplah realistis dan berikan kesempatan bagi hubungan berkembang secara alami.

Keuangan Leo

Pengaruh Venus menunjukkan bahwa Leo mungkin menghadapi kendala atau penundaan dalam urusan finansial. Namun, situasi tersebut tidak akan berlangsung selamanya.

Pengalaman dari keputusan finansial sebelumnya dapat menjadi bekal berharga ketika menghadapi persoalan saat ini. Jika mendapatkan tawaran yang mengandung risiko, jangan langsung mengambil keputusan.

Pelajari terlebih dahulu potensi keuntungan dan kerugiannya. Dengan pertimbangan yang matang, Anda dapat menghindari keputusan yang berpotensi membebani kondisi keuangan di kemudian hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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