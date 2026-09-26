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Leni Setya Wati
Minggu, 27 September 2026 | 03.14 WIB

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas dan waktu beristirahat.

Terlalu banyak berpikir dapat membuat pikiran sulit tenang, bahkan mengganggu kualitas tidur. Karena itu, cobalah memberikan ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak dan melepaskan berbagai beban pikiran.

Libra juga mungkin perlu meninggalkan hubungan atau situasi dari masa lalu yang sudah tidak lagi memberikan manfaat. Melepaskan sesuatu yang telah berlalu dapat menjadi langkah untuk membuka jalan menuju fase kehidupan yang baru.

Dalam pekerjaan, jangan mengambil terlalu banyak tanggung jawab jika memang tidak sanggup menyelesaikannya secara optimal.

Sementara jika memiliki rencana bepergian, periksa kembali jadwal, dokumen, dan berbagai persiapan agar perjalanan berjalan lebih lancar.

Mari simak ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Libra

Dalam urusan asmara, pengaruh Venus mendorong Libra untuk menghubungi seseorang yang selama ini ingin diajak berbicara. Ada kemungkinan orang tersebut juga sedang menunggu Anda mengambil langkah pertama.

Bagi Libra yang masih lajang, percakapan sederhana dapat menjadi awal dari kedekatan yang lebih serius.

Tidak perlu memaksakan arah hubungan sejak awal. Cukup mulai dengan komunikasi yang ringan dan biarkan hubungan berkembang secara alami.

Jika selama ini Anda ragu untuk menghubungi seseorang, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk membuka kembali komunikasi.

Keuangan Libra

Peluang baru dalam urusan finansial mungkin muncul hari ini, meskipun beberapa di antaranya memiliki risiko. Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan perkiraan atau dorongan sesaat.

Kumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum menentukan langkah. Dengan pertimbangan yang matang, peluang tersebut berpotensi memberikan hasil yang baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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