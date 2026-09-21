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Lania Monica
Selasa, 22 September 2026 | 04.10 WIB

Utangnya Bakal Lunas, 9 Tanggal Lahir Ini Bisa Segera Santai dalam Waktu Dekat

Ilustrasi tanggal lahir yang diramal bisa melunasi hutang dalam waktu dekat (freepik) - Image

Ilustrasi tanggal lahir yang diramal bisa melunasi hutang dalam waktu dekat (freepik)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, beban utang menjadi salah satu masalah hidup yang paling berat. Tidak sedikit yang berusaha keras mencari jalan keluar agar bisa terbebas dari himpitan finansial. Menariknya, dalam kepercayaan Jawa, tanggal lahir diyakini dapat memberikan gambaran mengenai rezeki, keberuntungan, hingga potensi seseorang untuk bangkit dari kesulitan.

Primbon Jawa menyebut ada beberapa tanggal lahir yang memiliki energi rezeki luar biasa. Mereka diramalkan mampu menyelesaikan persoalan finansial, termasuk melunasi utang, dalam waktu yang tidak lama lagi.

Dilansir dari kanal YouTube Birthpedia, berikut tanggal lahir yang dipercaya akan diterpa keberuntungan hingga bisa melunasi utang dalam waktu dekat.

1. Tanggal Lahir 3, 13, dan 30

Mereka yang lahir pada tanggal ini dikenal berhati tulus, polos, dan mudah bergaul. Meski kadang rentan dimanfaatkan oleh orang lain, mereka memiliki imajinasi tajam dan kreativitas tinggi. Dalam waktu dekat, pemilik tanggal lahir ini diprediksi akan menemukan kekuatan baru yang membawa hidupnya menuju kestabilan. Rezeki yang mengalir lancar membuat persoalan finansial mereka bisa segera teratasi.

2. Tanggal Lahir 2, 12, dan 22

Pemilik tanggal lahir ini cenderung pendiam dan tidak suka menonjolkan diri. Mereka sosok pekerja keras yang lebih banyak mendedikasikan hidupnya untuk keluarga dan orang-orang terdekat. Tahun ini, primbon menyebut mereka akan mengalami peningkatan finansial yang signifikan. Tidak hanya terbebas dari utang, tetapi juga mencapai kehidupan yang lebih berkecukupan.

3. Tanggal Lahir 8, 18, dan 28

Lahir pada tanggal ini menandakan pribadi yang produktif, visioner, serta penuh ide kreatif. Mereka mampu menyelesaikan berbagai masalah dengan cepat karena kecerdasan serta wawasan yang luas. Menurut primbon, jika mampu mengalahkan rasa malas dan menjaga konsistensi, pemilik tanggal ini akan menuai keberhasilan besar. Utang yang membebani akan lunas, bahkan berpotensi membuka jalan menuju kebebasan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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