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Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 01.46 WIB

Neymar Lunasi Utang Santos dan Berupaya Mendatangkan 2 Pemain dari Brasil

Neymar Jr. (Goal) - Image

Neymar Jr. (Goal)

JawaPos.com – Neymar Jr mengambil peran besar dalam membantu klub masa kecilnya, Santos, mengatasi persoalan keuangan sekaligus memperkuat skuad.

Dilansir dari laman Goal pada Rabu (16/9), Perusahaan pemasaran milik Neymar menanggung pembayaran utang Santos kepada Monaco senilai EUR 2 juta atau sekitar Rp38 miliar, sebagai bagian dari kesepakatan yang memberikan ruang iklan pada seragam klub.

Pembayaran tersebut dilakukan setelah Santos mendapat sanksi larangan mendaftarkan pemain selama tiga jendela transfer akibat perselisihan finansial terkait transfer Jean Lucas pada 2023.

Peran Neymar di Santos tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian persoalan finansial, tetapi juga mencakup upaya membangun kembali kekuatan tim.

Neymar telah membujuk Arthur Melo untuk bergabung dengan Santos setelah gelandang berusia 30 tahun tersebut menjalani karier bersama sejumlah klub besar Eropa, termasuk Barcelona, Juventus, dan Liverpool.

Neymar kini juga berupaya meyakinkan Philippe Coutinho untuk kembali memperkuat Santos setelah pemain tersebut mengakhiri kontraknya dengan Vasco da Gama pada Februari lalu.

Coutinho sebelumnya pernah memperkuat Santos pada periode 2012 hingga 2018 dan kini disebut hampir menerima tawaran untuk kembali ke klub tersebut.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Santos memperkuat skuad di tengah posisi mereka yang berada di peringkat ke-13 liga Brasil, hanya tujuh poin di atas zona degradasi.

Selain menghadapi persaingan di liga, Santos juga tengah mempersiapkan pertandingan leg kedua perempat final Copa Sudamericana melawan Atlético Mineiro setelah meraih kemenangan 2-0 pada leg pertama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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