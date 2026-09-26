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Leni Setya Wati
Minggu, 27 September 2026 | 03.50 WIB

Ramalan Zodiak Pisces untuk Besok Minggu, 27 September 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Pisces (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Pisces hari ini membawa pesan tentang kepercayaan diri, kerja sama, dan pentingnya menjaga keseimbangan hidup.

Beberapa orang mungkin datang kepada Anda untuk meminta saran atau pandangan. Percayalah pada intuisi ketika memberikan arahan, tetapi tetap pertimbangkan situasi dengan bijaksana.

Pertahankan kebiasaan positif yang selama ini sudah dibangun. Rutinitas baik tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan.

Keberuntungan juga berpotensi menyertai Pisces hari ini. Meski demikian, jangan sampai terlalu sibuk mengejar berbagai peluang hingga melupakan kebutuhan tubuh dan pikiran untuk beristirahat.

Dalam hubungan, persoalan yang selama ini dihindari sebaiknya mulai diselesaikan. Sementara di lingkungan kerja, kemampuan bekerja sama dengan orang lain dapat membuka peluang menuju hasil yang lebih baik.

Setelah menjalani aktivitas, menghabiskan waktu di rumah sambil menonton film atau serial favorit bisa menjadi pilihan yang menyenangkan untuk melepas penat.

Yuk baca ramalan lengkap Pisces seputar cinta, keuangan, karier, dan kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Pisces

Dalam urusan asmara, Pisces sebaiknya mengesampingkan ego dan berani mengambil langkah pertama.

Jika sedang terjadi perselisihan dengan pasangan, ucapan sederhana seperti meminta maaf atau memberikan pelukan dapat membantu mencairkan suasana.

Tidak semua perbedaan harus dimenangkan melalui perdebatan. Terkadang, memilih untuk memahami perasaan pasangan justru menjadi cara terbaik untuk mengembalikan keharmonisan.

Utamakan empati dan komunikasi yang lembut agar hubungan kembali terasa hangat dan nyaman. Bagi Pisces yang sudah berkeluarga, suasana rumah juga dapat menjadi lebih damai ketika kedua pihak bersedia saling memahami.

Keuangan Pisces

Hari ini membawa peluang perubahan dalam kehidupan finansial Pisces. Beberapa kesempatan baru mungkin muncul dan sebagian di antaranya dapat melibatkan risiko.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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