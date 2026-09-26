Ramalan Zodiak Libra Minggu Ini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Percaya Diri Meningkat

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Peluang untuk mencapai target yang lebih tinggi terbuka bagi Libra pada pekan ini. Ramalan zodiak Libra menunjukkan adanya perkembangan positif yang dapat mendorong Libra bekerja lebih optimistis dan percaya diri.
Berbagai tantangan juga berpeluang dihadapi dengan lebih baik selama Libra mampu mempertahankan semangat dan memanfaatkan potensi yang dimiliki.
Keberuntungan tidak hanya terlihat dalam urusan pekerjaan, tetapi juga dalam kehidupan asmara, keuangan dan kesehatan. Libra berpeluang memperoleh apresiasi berupa insentif atau keuntungan tambahan atas usaha yang dilakukan.
Hubungan dengan pasangan juga semakin hangat, sementara kondisi keuangan dan energi tubuh berada dalam keadaan yang mendukung aktivitas sehari-hari.
Berikut ramalan lengkap zodiak Libra pada minggu ini mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.
1. Karier
Karier Libra menunjukkan perkembangan yang positif. Kemampuan dan potensi yang dimiliki dapat terlihat lebih menonjol di tempat kerja.
Usaha yang dilakukan juga berpeluang mendapatkan penghargaan berupa insentif, bonus atau fasilitas tambahan.
Manfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kemampuan secara konsisten dan tetap percaya diri dalam menyelesaikan tanggung jawab.
2. Cinta
Hubungan asmara Libra dipenuhi suasana yang hangat dan penuh kasih sayang. Libra cenderung lebih mudah mengungkapkan perasaan kepada pasangan sehingga tercipta kedekatan emosional yang lebih kuat.
Sikap terbuka dalam menunjukkan perhatian dapat membantu menjaga keharmonisan dan membuat hubungan semakin nyaman.
3. Keuangan
Kondisi keuangan Libra terlihat menguntungkan. Ada peluang memperoleh pemasukan yang cukup baik sehingga kebutuhan sehari-hari maupun keperluan penting dapat terpenuhi.
Meski memiliki ruang untuk menggunakan uang, sebaiknya tetap mengutamakan pengeluaran yang bermanfaat agar kondisi finansial tetap terjaga.
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Jawa Pos
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