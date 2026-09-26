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Dhiaz Asihing Pamartany
Sabtu, 26 September 2026 | 16.33 WIB

Ramalan Zodiak Mingguan Gemini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Karier Makin Bersinar

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Gemini 28 September–3 Oktober 2026 membawa kabar yang cukup menggembirakan. Pekan ini menjadi kesempatan bagi Gemini untuk menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan.

Peluang untuk mendapatkan perkembangan positif juga terbuka, terutama bagi Anda yang berani mengambil keputusan penting dan tidak ragu mencoba langkah baru.

Tidak hanya soal pekerjaan, kehidupan pribadi dan kondisi keuangan juga menunjukkan perkembangan yang baik. Hubungan dengan pasangan dapat berjalan lebih hangat karena komunikasi yang terbuka.

Sementara itu, peluang memperoleh pemasukan tambahan dapat membantu meningkatkan tabungan. Dengan memanfaatkan kesempatan yang ada secara bijak, Gemini dapat menjalani pekan ini dengan lebih percaya diri.

Berikut ramalan lengkap zodiak Gemini mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Pekerjaan berpeluang memberikan hasil yang progresif. Usaha Gemini dapat memperoleh perhatian dari atasan dan membawa pengakuan positif di lingkungan kerja.

Ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membangun reputasi yang baik. Tetap pertahankan kualitas pekerjaan dan manfaatkan kepercayaan yang diberikan.

2. Cinta

Hubungan asmara dapat berjalan dengan suasana yang bersahabat. Gemini mampu menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan sehingga satu sama lain lebih mudah memahami perasaan dan kebutuhan masing-masing.

Sikap terbuka dan tidak mudah memperbesar masalah dapat membuat hubungan semakin dekat.

3. Keuangan

Kondisi keuangan menunjukkan peluang yang cukup baik. Pemasukan berpotensi meningkat sehingga Gemini memiliki kesempatan untuk menambah jumlah tabungan.

Meski demikian, tetap penting untuk mengatur pengeluaran dengan bijak agar keuntungan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang.

4. Kesehatan

Editor: Novia Tri Astuti
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