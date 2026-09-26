Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jika zodiak gemini merasa lelah, hal mungkin juga disebabkan oleh seseorang terdekat yang menimbulkan stres. Namun, cobalah sebisa mungkin untuk tidak memikirkannya demi ketenangan pikiran.

Santai saja dan hindarilah konflik sebisa mungkin. Ketenangan pikiran ini akan membuat suasana hati gemini terjaga dengan baik.

Zodiak gemini mungkin merasa seperti sedang didorong ke dalam periode kecemasan. Kemajuan yang lambat di berbagai bidang mungkin membuat frustrasi. Hal ini tidak memberikan efek yang menyenangkan, sehingga cancer mungkin merasa kurang percaya diri dan ragu-ragu.

Tetaplah teguh dan tidak terbebani oleh perasaan ini. Luangkan waktu untuk merenungkan sejauh mana telah melangkah. Selain itu, rencanakan tujuan masa depanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 26 September 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Kerahkan semua kemampuan untuk membujuk keluarga yang menentang pilihan pasangan zodiak gemini. Terkait karir, hindari berbicara dengan manajemen tentang kenaikan gaji karena kemungkinan besar akan ditolak.

Sementara itu, lakukan yoga untuk meningkatkan ketenangan, kedamaian, dan membantu mengatasi masalah tekanan darah. Terkait keuangan, hindari berspekulasi dan lakukan riset mengenai semua pilihan sebelum berinvestasi.

Cinta Gemini