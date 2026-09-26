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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 26 September 2026 | 15.48 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Sabtu, 26 September 2026: Perhatian Membuka Kedekatan Baru

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Sabtu, 26 September 2026 membawa peluang menarik ketika seseorang mulai memperlihatkan perhatian yang lebih jelas.

Perhatian tersebut dapat membuat Capricorn merasa dihargai sekaligus bertanya-tanya mengenai maksud di balik sikap orang tersebut.

Bagi Capricorn yang masih sendiri, situasi ini mungkin menjadi awal dari kedekatan baru yang hadir secara tidak terduga.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Sabtu, 26 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski mendapatkan perhatian, Capricorn tidak perlu langsung menentukan ke mana hubungan tersebut akan berjalan.

Ketertarikan memang dapat menjadi awal yang menyenangkan, tetapi kecocokan biasanya baru terlihat setelah dua orang saling mengenal lebih jauh.

Nikmati setiap percakapan dan kesempatan bertemu tanpa memberikan tuntutan berlebihan kepada diri sendiri maupun orang yang sedang mendekat.

Jika selama ini terdapat seseorang yang ingin ditemui, Sabtu dapat menjadi waktu yang baik untuk mewujudkan rencana tersebut.

Editor: Novia Tri Astuti
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