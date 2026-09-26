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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 26 September 2026 | 15.32 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak Aquarius. (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius berada dalam kondisi mental dan fisik yang prima hari ini, sehingga semua rencana yang ada bisa saja terwujud. Aquarius akan menjadi pusat perhatian, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. 

Kuantitas dan kualitas pekerjaan yang aquarius lakukan akan meningkat berkat semangat yang tinggi. Rekan kerja juga akan dengan senang hati membantu aquarius. Gunakan energi ini untuk menyelesaikan semua tugas yang tertunda, karena produktivitas aquarius sedang tak tertandingi hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 26 September 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus keluar dan berbaur jika ingin menemukan pasangan ideal. Terkait karir, aquarius mungkin memiliki beberapa masalah kepegawaian saat menjalankan usaha sendiri.

Sementara itu, masukkan latihan yoga ke dalam program kebugaran untuk menenangkan pikiran dan tubuh. Pada sisi keuangan, bayarlah jumlah pajak dengan tepat dengan berkonsultasi bersama akuntan pajak atau pengacara profesional.

Cinta Aquarius

Hari ini tampaknya menjadi hari yang baik untuk bertemu seseorang yang baru. Pastikan keluar dan berbaur, karena pasangan ideal mungkin sedang menunggu kedatangan aquarius.

Karir Aquarius

Jika menjalankan perusahaan sendiri, aquarius mungkin memiliki beberapa masalah kepegawaian hari ini. Bisa jadi, terjadi perselisihan antar karyawan atau masalah retensi staf. Kemungkinan besar, aquarius akan disibukkan oleh masalah pekerjaan hampir sepanjang hari.

Editor: Hanny Suwindari
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