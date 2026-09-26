Ramalan Zodiak Scorpio Sabtu, 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/lakiaktertsd)
JawaPos.com – Keadaan emosi dan masalah yang zodiak scorpio alami mungkin akan membaik. Scorpio merasa perlu untuk melakukan introspeksi dan meluangkan waktu untuk merenungkan keyakinan inti. Lakukan hal tersebut karena akan membawa kebahagiaan dan kepuasan.
Selain itu, seseorang yang sangat peduli ingin menghabiskan waktu bersama scorpio. Jangan kecewa karena ini mungkin awal dari sesuatu yang istimewa.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 26 September 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak scorpio perlu memastikan untuk tidak membiarkan peluang romantis lolos begitu saja. Terkait karir, scorpio perlu mengubah gaya kerja menjadi lebih positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
Sementara itu, lakukan olahraga ringan dan makanlah dengan benar agar kondisi gula darah atau diabetes segera membaik. Pada ranah keuangan, lakukan riset mendalam sebelum menanamkan dana dan memasuki pasar saham.
Cinta Scorpio
Waspadai peluang romantis yang datang menghampiri. Mungkin, akan ada seseorang yang menarik perhatian scorpio atau seorang teman mengindikasikan perasaannya terhadap scorpio.
Jelajahi potensi hubungan ini. Pastikan untuk tidak membiarkan peluang romantis apa pun lolos begitu saja.
Karir Scorpio
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022