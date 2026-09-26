Ramalan Zodiak Taurus 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com – Sesuatu tentang energi yang dihasilkan oleh susunan planet hari ini, membuat zodiak taurus harus melihat ke dalam diri sendiri.
Taurus mungkin memikirkan suka dan duka pertemuan dengan orang lain di masa lalu, dan bertanya-tanya bagaimana hal itu memengaruhi hidup pada saat ini.
Ini adalah proses penyembuhan yang positif, jadi jangan melawannya. Hal ini tidak akan mengganggu apa yang terjadi di sekitar taurus.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 26 September 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Jika sedang mencari pasangan baru, kemungkinan besar zodiak taurus akan menemukannya. Terkait karir, taurus akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakat di tempat kerja.
Sementara itu, pantau kesehatan dengan cermat jika menderita masalah jantung, tekanan darah, maupun gula darah. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi.
Cinta Taurus
Hari ini menjanjikan, karena cinta mungkin akan mengangkat semangat taurus. Kabar baiknya adalah jika mencari pasangan baru, kemungkinan besar taurus akan menemukannya.
Namun, jangan berharap banyak dari hubungan ini. Satu hal yang pasti adalah hubungan ini akan memberi taurus beberapa kenangan manis untuk dikenang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022