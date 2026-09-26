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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 26 September 2026 | 15.22 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 26 September 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Sesuatu tentang energi yang dihasilkan oleh susunan planet hari ini, membuat zodiak taurus harus melihat ke dalam diri sendiri.

Taurus mungkin memikirkan suka dan duka pertemuan dengan orang lain di masa lalu, dan bertanya-tanya bagaimana hal itu memengaruhi hidup pada saat ini. 

Ini adalah proses penyembuhan yang positif, jadi jangan melawannya. Hal ini tidak akan mengganggu apa yang terjadi di sekitar taurus.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 26 September 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Jika sedang mencari pasangan baru, kemungkinan besar zodiak taurus akan menemukannya. Terkait karir, taurus akan mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bakat di tempat kerja.

Sementara itu, pantau kesehatan dengan cermat jika menderita masalah jantung, tekanan darah, maupun gula darah. Terkait keuangan, properti adalah pilihan yang sangat baik untuk taurus jika ingin berinvestasi. 

Cinta Taurus 

Hari ini menjanjikan, karena cinta mungkin akan mengangkat semangat taurus. Kabar baiknya adalah jika mencari pasangan baru, kemungkinan besar taurus akan menemukannya. 

Namun, jangan berharap banyak dari hubungan ini. Satu hal yang pasti adalah hubungan ini akan memberi taurus beberapa kenangan manis untuk dikenang.

Editor: Hanny Suwindari
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