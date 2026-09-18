5 Zodiak yang Keuangannya Turah-Turah Akhir September 2026 ini, Pemasukan Terus Datang Tanpa Henti!

Ilustrasi Keuangannya Turah-Turah (magnific)
JawaPos.com - Penghujung September 2026 menjadi periode yang menarik bagi sejumlah zodiak, terutama dalam urusan rezeki dan kondisi keuangan.
Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat 5 zodiak yang disebut memiliki energi positif terkait pemasukan menjelang berakhirnya bulan.
Bagi sebagian orang, perubahan finansial dapat datang melalui jalan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.
Kabar mengenai pembayaran yang tertunda, peluang pekerjaan, keuntungan dari usaha, hingga tawaran kerja sama dapat menjadi sumber pemasukan yang membuat kondisi keuangan terasa lebih lega.
Anda dapat mengambil pesan positifnya sebagai bahan refleksi, sembari tetap mengandalkan perencanaan dan pertimbangan yang matang dalam mengelola keuangan.
Lantas, zodiak apa saja yang diramalkan memiliki peluang rezeki berlimpah pada akhir September 2026?
Berikut penjelasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Titik Senyum pada Kamis (17/09).
1. Sagitarius
Sagitarius menjadi salah satu zodiak yang mendapat sorotan kuat dalam ramalan rezeki akhir September 2026.
Pembacaan tarot menggambarkan terbukanya jalur pemasukan dari berbagai arah.
Rezeki tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan utama, usaha sampingan, hasil kerja yang sebelumnya belum dibayarkan, maupun bantuan dari seseorang yang datang secara tidak terduga.
Ada simbol keberuntungan yang dalam pembacaan tarot dikaitkan dengan peningkatan nilai dan pemasukan dalam jumlah besar.
Karena itu, Sagitarius diramalkan berpeluang memperoleh uang yang dapat membuat kondisi finansial terasa lebih longgar dibandingkan sebelumnya.
Kabar tersebut bahkan berpotensi muncul ketika penghujung September semakin dekat.
Menariknya, keberuntungan Sagitarius juga dapat datang melalui orang lain.
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Jawa Pos
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