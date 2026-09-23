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Niko Sulpriyono
Kamis, 24 September 2026 | 02.47 WIB

5 Shio yang Disebut Jadi Magnet Uang di Akhir September 2026, Rezekinya Bikin Makmur!

Ilustrasi Shio Jadi Magnet Uang (freepik) - Image

Ilustrasi Shio Jadi Magnet Uang (freepik)

Dalam narasi pembacaan, kelimanya digambarkan sebagai sosok yang berpotensi lebih mudah menemukan peluang, memperoleh keuntungan, atau mendapatkan pemasukan dari arah yang tidak selalu diperkirakan sebelumnya.

Kondisi keuangan tetap dipengaruhi oleh pekerjaan, keputusan, usaha, kondisi ekonomi, serta berbagai faktor nyata lainnya.

1. Shio Ular

Shio Ular menjadi shio pertama yang muncul dalam pembacaan mengenai magnet uang di akhir September 2026.

Dalam simbolisme astrologi Tionghoa, Ular sering dikaitkan dengan kecermatan, strategi, dan kemampuan membaca keadaan sebelum mengambil keputusan.

Karakter tersebut membuat energi finansialnya digambarkan berkaitan dengan peluang yang membutuhkan ketelitian.

Menjelang akhir bulan, pemilik Shio Ular dapat menjadikan periode ini sebagai momentum untuk kembali melihat peluang yang sebelumnya terlewat.

Pemasukan tidak selalu datang melalui sumber utama, tetapi bisa saja muncul dari pekerjaan tambahan, jaringan profesional, transaksi, atau kesempatan yang sebelumnya belum diperhitungkan.

Istilah magnet uang dalam pembacaan ini bukan berarti uang datang tanpa usaha.

Sebaliknya, gambaran tersebut dapat dimaknai sebagai dorongan untuk lebih peka terhadap kesempatan yang tersedia.

Semakin cermat melihat peluang dan semakin bijak mengelola pemasukan, semakin besar kemungkinan kesempatan finansial dapat dimanfaatkan.

2. Shio Naga

Shio Naga menjadi shio kedua yang disebut memiliki energi magnet uang pada akhir September 2026.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, Naga kerap dipandang sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan ambisi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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