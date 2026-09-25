Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 8 Weton Ini Diprediksi Masuk Masa Penuh Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang sejak lama digunakan dalam berbagai perhitungan primbon.

Bagi sebagian masyarakat yang mempercayainya, weton tidak hanya berkaitan dengan karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan rezeki, keberuntungan, serta fase kehidupan yang akan dilalui.

Dari sekian banyak kombinasi weton, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai karakter dan peruntungan yang mendukung datangnya kemakmuran. Ramalan tersebut menggambarkan adanya periode ketika usaha dan perjuangan seseorang mulai menghasilkan perubahan positif.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, Primbon Jawa menyebut delapan weton yang dipercaya akan segera memasuki fase keberuntungan dan memperoleh peluang rezeki yang lebih besar.

1. Senin Pon Orang yang lahir pada Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang gigih dan mempunyai kemampuan menyusun langkah secara matang. Mereka tidak mudah berhenti ketika menghadapi hambatan.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, kemampuan membaca kesempatan menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan weton ini. Ketika menemukan peluang yang sesuai, mereka dipercaya mampu mengolahnya menjadi sesuatu yang memberikan hasil.

Menurut ramalan, Senin Pon berpeluang memasuki masa ketika usaha yang selama ini dijalankan mulai menunjukkan perkembangan dan memberikan pemasukan lebih baik.

2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon sering digambarkan mempunyai kemampuan memimpin serta memengaruhi orang lain melalui cara berkomunikasi yang baik.

Karakter tersebut membuat mereka dipercaya dapat berkembang dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, jasa, maupun pekerjaan yang membutuhkan kreativitas dan kemampuan membangun relasi.