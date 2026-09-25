Tak Sekadar Insting, 3 Shio Ini Konon Mampu Merasakan Hal yang Tak Terlihat

JawaPos.com – Ada orang yang seolah mampu memahami suatu keadaan tanpa perlu mendapat penjelasan panjang. Mereka terkadang dapat menangkap perubahan suasana, membaca perasaan seseorang, bahkan merasa ada sesuatu yang tidak beres sebelum hal tersebut terlihat jelas.

Kepekaan seperti ini kerap disebut sebagai intuisi. Dalam kehidupan sehari-hari, intuisi dapat muncul dalam bentuk firasat, perasaan tidak nyaman terhadap suatu situasi, atau kemampuan memahami kondisi orang lain hanya dari perubahan kecil dalam sikap dan bahasa tubuh.

Dalam astrologi Tiongkok, kemampuan tersebut dipercaya lebih menonjol pada beberapa shio tertentu. Mereka digambarkan memiliki sensitivitas tinggi sehingga lebih mudah menangkap berbagai hal yang luput dari perhatian orang lain.

Dilansir dari GaneshaSpeaks, berikut tiga shio yang dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan intuisi kuat dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya.

1. Shio Babi Shio Babi digambarkan sebagai sosok yang memiliki sensitivitas emosional cukup tinggi. Mereka disebut mampu merasakan perubahan suasana hati orang-orang di sekitarnya, bahkan ketika perubahan tersebut tidak disampaikan secara langsung.

Kepekaan itu membuat mereka cenderung cepat menyadari ketika seseorang sedang menghadapi masalah atau menyembunyikan perasaan tertentu. Saat memasuki sebuah lingkungan baru, mereka juga dipercaya dapat menangkap atmosfer dan suasana yang berkembang di dalamnya.

Dalam hubungan personal, intuisi tersebut membuat Shio Babi lebih mudah menyadari adanya perubahan kedekatan atau sikap seseorang. Firasat mereka kemudian dianggap dapat membantu menentukan bagaimana harus bersikap terhadap keadaan tersebut.

2. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal memiliki karakter yang tenang sekaligus sangat memperhatikan detail. Dalam astrologi, sifat tersebut dikaitkan dengan kemampuan mereka menangkap sesuatu yang terasa berbeda dari biasanya.

Mereka disebut cukup peka terhadap perubahan kecil dalam perilaku seseorang. Karena itu, ketika menghadapi situasi yang terasa janggal, Shio Kelinci biasanya tidak langsung mengabaikan perasaan tersebut.