Lelaki dengan Kecerdasan Sosial Tinggi Tak Akan Sembarangan Menanyakan 5 Hal Ini kepada Perempuan

JawaPos.com — Kecerdasan sosial tidak hanya terlihat dari kemampuan seseorang berkomunikasi, tetapi juga dari kemampuannya membaca situasi dan memahami batas pribadi orang lain.

Dalam percakapan dengan perempuan yang belum terlalu dikenal, kepekaan semacam ini menjadi penting karena pertanyaan yang terdengar biasa dapat terasa menghakimi atau terlalu pribadi.

Salah satu contohnya adalah pertanyaan mengenai kehamilan, berat badan, menstruasi, hingga penampilan. Menurut Penulis Rachel Palmąka Mace, sejumlah pertanyaan tersebut menunjukkan kurangnya kepekaan emosional dan sosial ketika ditujukan kepada perempuan yang belum dekat.

Dilansir dari YourTango, Senin (31/8/2026), Mace melalui artikelnya membahas lima pertanyaan yang sebaiknya dihindari. Beberapa pertanyaan dapat menyentuh wilayah pribadi, memperkuat stereotip, atau membuat seseorang merasa penampilan dan perilakunya sedang dinilai. Berikut daftarnya:

1. “Apakah kamu hamil?”

Lelaki dengan kecerdasan sosial tinggi memahami bahwa bentuk tubuh bukan dasar yang pantas untuk menyimpulkan seseorang sedang hamil. Bahkan ketika dugaan terasa “jelas”, pertanyaan tersebut tetap berisiko mempermalukan orang yang ditanya.

Mace menceritakan pengalaman kerabatnya yang bertanya kepada seorang perempuan, “Jjadi kapan lahirannya?” setelah melihat perutnya.

Perempuan itu ternyata tidak hamil dan menjawab bahwa dirinya hanya gemuk. Bagi Mace, pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa kehamilan tidak seharusnya diasumsikan dari penampilan fisik.

2. “Kamu turun berat badan, ya?”