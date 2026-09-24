6 Alasan Mengapa Orang yang Sensitif Membutuhkan Lebih Banyak Waktu untuk Sendiri Menurut Psikologi

seseorang yang membutuhkan banyak waktu untuk sendiri./Magnific/magnific

JawaPos.com - Tidak semua orang yang senang menghabiskan waktu sendirian berarti antisosial, pemalu, atau tidak menyukai orang lain. Bagi sebagian orang, kesendirian justru menjadi ruang untuk memulihkan energi, menenangkan pikiran, dan memproses berbagai pengalaman yang terasa lebih intens.

Dalam psikologi, sensitivitas dapat berkaitan dengan sensory processing sensitivity (SPS), yaitu kecenderungan seseorang untuk memproses rangsangan dan pengalaman secara lebih mendalam. Konsep ini banyak dikaitkan dengan penelitian tentang highly sensitive person (HSP), yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam penelitian Elaine Aron dan rekan-rekannya.

Orang dengan tingkat sensitivitas tinggi bukan berarti memiliki gangguan psikologis. Sensitivitas merupakan karakteristik individual yang dapat muncul dalam berbagai tingkat. Namun, karena mereka dapat lebih mudah memperhatikan detail, memproses pengalaman secara mendalam, dan bereaksi terhadap rangsangan tertentu, kebutuhan mereka terhadap waktu tenang juga bisa berbeda.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis(24/9), terdapat enam alasan mengapa orang yang sensitif sering membutuhkan lebih banyak waktu untuk sendiri.

1. Otak Mereka Cenderung Memproses Pengalaman Secara Lebih Mendalam

Salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan sensitivitas tinggi adalah kedalaman pemrosesan informasi.

Bayangkan seseorang menghadiri sebuah acara sosial selama beberapa jam. Bagi sebagian orang, pengalaman tersebut mungkin sekadar menyenangkan: bertemu teman, berbicara, tertawa, lalu pulang.

Namun bagi orang yang sensitif, pengalaman yang sama dapat menghasilkan jauh lebih banyak bahan untuk diproses.