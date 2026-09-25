Jalan Rezekinya Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Disebut Bisa Meraih Kekayaan Melimpah

JawaPos.com – Kehidupan seseorang tidak selalu berjalan dalam kondisi yang sama. Ada masa ketika seseorang harus melewati keterbatasan ekonomi dan berbagai tantangan sebelum akhirnya menemukan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, sejumlah shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjuangan tersebut. Ketekunan, keberanian, kecerdikan, hingga kemampuan membaca peluang dianggap sebagai modal yang dapat membantu mereka melewati masa sulit.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat lima shio yang dalam ramalan dipercaya memiliki perjalanan dari kondisi penuh keterbatasan menuju kesuksesan finansial.

Ramalan tersebut menggambarkan bahwa perubahan nasib dapat terjadi ketika karakter dan kemampuan mereka bertemu dengan kesempatan yang tepat.

Berikut lima shio yang dimaksud:

1. Shio Naga Naga dalam astrologi Tiongkok kerap dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Pemilik shio ini dipercaya mempunyai semangat yang tetap menyala meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan.

Pengalaman melewati masa sulit dianggap dapat membentuk mental yang lebih kuat. Ketika peluang besar muncul, keberanian mengambil keputusan serta kemampuan memimpin menjadi modal untuk mengembangkan usaha atau karier.

Dalam ramalan tersebut, Naga digambarkan mampu mengubah pengalaman pahit menjadi pijakan untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan. Keberhasilan yang diraih kemudian dapat membawa mereka pada posisi sosial dan finansial yang lebih tinggi.

2. Shio Kerbau Kerbau identik dengan kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Pemilik shio ini dipercaya tidak mudah menyerah hanya karena hasil yang diharapkan belum terlihat dalam waktu singkat.