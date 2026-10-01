Siap Ubah Nasib! 3 Zodiak Ini Bakal Berpeluang Raih Kekayaan dan Kesuksesan hingga 11 Oktober 2026

JawaPos.com — Tiga zodiak disebut berpeluang menarik kekayaan dan kesuksesan sepanjang pekan 5–11 Oktober 2026.

Periode ini membawa sejumlah momentum astrologi yang dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan diri, terbukanya peluang finansial, serta kesempatan memulai sesuatu yang baru.

Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian musim. Dalam astrologi, pergerakan Bulan, Jupiter, Mars, dan Uranus menjadi bagian dari interpretasi untuk periode ini.

Beberapa konfigurasi yang terjadi pada pekan tersebut disebut dapat memengaruhi cara seseorang melihat peluang dan mengambil keputusan terkait keuangan.

Salah satu momen penting terjadi pada 6 Oktober ketika Bulan dan Jupiter bertemu di Leo. Konfigurasi ini dikaitkan dengan peningkatan rasa percaya diri yang dapat mendorong seseorang lebih berani mengenali dan mengambil peluang.

Dilansir dari YourTango, Kamis (1/10/2026), tiga zodiak istimewa ini berpotensi meraih peluang kekayaan dan kesuksesan lebih menonjol pada pekan ini. Berikut daftarnya:

1. Virgo (23 Agustus–22 September)