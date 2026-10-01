Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Jumat, 2 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Siap Ubah Nasib! 3 Zodiak Ini Bakal Berpeluang Raih Kekayaan dan Kesuksesan hingga 11 Oktober 2026

Ilustrasi seseorang yang dikelilingi simbol kemakmuran dan peluang finansial.(Your Tango) - Image

Ilustrasi seseorang yang dikelilingi simbol kemakmuran dan peluang finansial.(Your Tango)

JawaPos.com — Tiga zodiak disebut berpeluang menarik kekayaan dan kesuksesan sepanjang pekan 5–11 Oktober 2026. 

Periode ini membawa sejumlah momentum astrologi yang dikaitkan dengan meningkatnya kepercayaan diri, terbukanya peluang finansial, serta kesempatan memulai sesuatu yang baru.

Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian musim. Dalam astrologi, pergerakan Bulan, Jupiter, Mars, dan Uranus menjadi bagian dari interpretasi untuk periode ini. 

Beberapa konfigurasi yang terjadi pada pekan tersebut disebut dapat memengaruhi cara seseorang melihat peluang dan mengambil keputusan terkait keuangan.

Salah satu momen penting terjadi pada 6 Oktober ketika Bulan dan Jupiter bertemu di Leo. Konfigurasi ini dikaitkan dengan peningkatan rasa percaya diri yang dapat mendorong seseorang lebih berani mengenali dan mengambil peluang. 

Dilansir dari YourTango, Kamis (1/10/2026), tiga zodiak istimewa ini berpotensi meraih peluang kekayaan dan kesuksesan lebih menonjol pada pekan ini. Berikut daftarnya:

1. Virgo (23 Agustus–22 September)

Virgo disebut memasuki periode yang mendukung awal baru dalam keuangan. Bulan Baru di Libra pada 10 Oktober menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali kondisi finansial dan tidak terlalu membatasi diri pada target yang selama ini dianggap cukup.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak Menarik Kekayaan dan Kesuksesan Sepanjang Oktober 2026 - Image
Zodiak

3 Zodiak Menarik Kekayaan dan Kesuksesan Sepanjang Oktober 2026

Rabu, 30 September 2026 | 01.33 WIB

Pintu Kesuksesan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Dapat Limpahan Rezeki - Image
Zodiak

Pintu Kesuksesan Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diramal Dapat Limpahan Rezeki

Selasa, 29 September 2026 | 04.04 WIB

9 Kebiasaan yang Diam-Diam Menghambat Kesuksesan, Banyak Orang Melakukannya Tanpa Sadar - Image
Kepribadian

9 Kebiasaan yang Diam-Diam Menghambat Kesuksesan, Banyak Orang Melakukannya Tanpa Sadar

Selasa, 29 September 2026 | 03.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore