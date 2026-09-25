Tak Mudah Jatuh Miskin, 7 Weton Ini Konon Punya Rezeki yang Stabil

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta perjalanan kehidupan seseorang. Perhitungan weton sendiri berasal dari perpaduan hari dan pasaran ketika seseorang dilahirkan.
Dalam sejumlah tafsir primbon, ada weton tertentu yang dipercaya mempunyai karakter kuat, keberuntungan, serta kemampuan dalam membuka berbagai peluang kehidupan. Karena itu, beberapa weton kemudian kerap disebut sebagai “kelas sultan” karena dikaitkan dengan kehidupan yang serba berkecukupan.
Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki potensi menjalani kehidupan makmur. Masing-masing weton memiliki karakter berbeda yang dalam kepercayaan tersebut dikaitkan dengan cara memperoleh rezeki, membangun karier, hingga mengembangkan usaha.
Berikut tujuh weton yang dimaksud:
Pemilik weton Kamis Wage dikenal sebagai pribadi yang cenderung berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Mereka tidak terbiasa bertindak secara terburu-buru dan lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.
Karakter teliti dan penuh perhitungan membuat mereka dipercaya mampu menghindari keputusan yang berisiko besar. Mereka juga dianggap cukup jeli dalam melihat kesempatan yang muncul, termasuk ketika situasi sedang kurang menguntungkan.
Dalam urusan pekerjaan, karakter tersebut dianggap cocok untuk bidang yang membutuhkan kemampuan menyusun strategi dan perencanaan, seperti bisnis, investasi, manajemen, maupun konsultasi.
Jumat Kliwon digambarkan mempunyai daya tarik sosial yang kuat. Sikap yang mudah membuat orang merasa nyaman membuat pemilik weton ini dipercaya mampu membangun kepercayaan dengan orang lain.
Kemampuan menjalin hubungan menjadi salah satu kekuatan yang dapat menunjang perjalanan karier maupun usaha. Dukungan dari orang sekitar juga dipercaya lebih mudah diperoleh ketika mereka mampu menjaga komunikasi dan reputasi dengan baik.
Karakter kepemimpinan yang kuat membuat weton ini kerap dikaitkan dengan profesi yang membutuhkan kemampuan bernegosiasi, mengelola bisnis, atau memimpin sebuah kelompok.
Pemilik Selasa Legi dikenal mempunyai mental yang kuat dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan. Tantangan justru dapat menjadi pengalaman yang mendorong mereka untuk terus berkembang.
Mereka juga digambarkan berani keluar dari zona nyaman dan mencoba berbagai hal baru. Keberanian mengambil keputusan membuat mereka dipercaya mampu menemukan peluang di tengah keadaan yang sulit.
Dalam urusan karier, karakter tersebut dianggap sesuai dengan pekerjaan yang membutuhkan ketegasan, keberanian, serta kemampuan mengambil keputusan, termasuk wirausaha, hukum, militer, dan bidang lainnya.
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