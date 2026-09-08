6 Zodiak yang Punya Mental Stabil, Tetap Berkepala Dingin Saat Tertekan

ilustrasi zodiak paling tenang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika berhadapan dengan tekanan. Ada yang mudah panik, tetapi ada pula yang mampu tetap tenang dan berusaha berpikir jernih meski keadaan sedang tidak mudah.
Dalam astrologi, sejumlah zodiak dipercaya mempunyai karakter yang lebih kalem dan stabil. Mereka cenderung tidak membiarkan tekanan menguasai emosi sehingga dapat mencari jalan keluar dengan kepala dingin.
Sikap tersebut juga membuat mereka sering menjadi tempat bersandar bagi orang-orang di sekitarnya ketika menghadapi situasi sulit.
Namun, karakter seseorang tentu tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan zodiak. Astrologi lebih tepat dipandang sebagai gambaran atau hiburan, bukan ukuran ilmiah kepribadian.
Dilansir dari English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut mampu menjaga ketenangan ketika menghadapi berbagai tekanan.
Taurus dikenal sebagai pribadi yang cenderung santai dan tidak mudah terpancing emosi. Mereka biasanya memilih mengamati keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan tindakan.
Ketika menghadapi masalah, Taurus lebih suka menggunakan pendekatan praktis daripada mengambil keputusan secara terburu-buru. Mereka berusaha mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang.
Sifat yang membumi membuat Taurus dikenal sabar dan stabil. Dalam kondisi penuh tekanan, ketenangan mereka bahkan dapat memberikan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya.
Pisces dikenal memiliki intuisi dan kepekaan emosional yang kuat. Kemampuan memahami perasaan diri sendiri maupun orang lain membuat mereka cenderung menghadapi situasi sulit dengan lebih lembut.
Ketika keadaan mulai kacau, Pisces tidak selalu memilih untuk bereaksi secara spontan. Mereka dapat mengambil waktu untuk menenangkan diri, merenung, atau mendengarkan orang lain terlebih dahulu.
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Jawa Pos
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