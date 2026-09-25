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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 26 September 2026 | 05.25 WIB

Pernah Dipandang Sebelah Mata, 7 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Masa Kejayaan

shio perjalanan hidup berbalik arah dari kesusahan dan hinaan menuju kemewahan dan kejayaan - Image

shio perjalanan hidup berbalik arah dari kesusahan dan hinaan menuju kemewahan dan kejayaan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda. Ada yang dipercaya menghadapi banyak tantangan di awal perjalanan, tetapi kemudian mengalami perubahan keadaan ketika memasuki fase kehidupan berikutnya.

Kondisi sulit yang pernah dialami seseorang sering dianggap sebagai proses yang membentuk ketangguhan. Dalam ramalan shio, sejumlah karakter bahkan dipercaya memiliki peluang mengalami perubahan nasib, dari kondisi yang penuh tantangan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya mengalami perubahan perjalanan hidup dari masa sulit menuju kesuksesan dan kemakmuran.

1. Shio Tikus

Shio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdas dan gesit, meskipun terkadang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan shio lainnya.

Mereka mungkin tidak selalu tampil mencolok, tetapi kemampuan membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan menjadi salah satu kekuatan yang sering dikaitkan dengan shio ini.

Dalam ramalan tersebut, periode tertentu disebut dapat menjadi momentum bagi Tikus untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha dipercaya mulai terbuka sehingga usaha yang sebelumnya belum banyak terlihat dapat memperoleh apresiasi lebih besar.

2. Shio Babi

Shio Babi sering dikaitkan dengan karakter ceria, dermawan, dan mudah menikmati kehidupan. Namun, sifat santai mereka terkadang membuat orang lain salah menilai kemampuan yang sebenarnya dimiliki.

Seiring berjalannya waktu, sifat positif tersebut dipercaya justru dapat menjadi modal untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain.

Dalam ramalan ini, Babi disebut berpeluang mendapatkan dukungan dari keluarga maupun lingkungan terdekat. Dukungan tersebut dapat menjadi dorongan untuk membuka kesempatan baru, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.

3. Shio Ayam

Sikap tegas dan keterusterangan merupakan karakter yang sering dilekatkan pada Shio Ayam. Cara berbicara yang langsung terkadang membuat mereka disalahpahami oleh orang di sekitarnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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