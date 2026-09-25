Pernah Dipandang Sebelah Mata, 7 Shio Ini Disebut Akan Menikmati Masa Kejayaan

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio memiliki karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda. Ada yang dipercaya menghadapi banyak tantangan di awal perjalanan, tetapi kemudian mengalami perubahan keadaan ketika memasuki fase kehidupan berikutnya.

Kondisi sulit yang pernah dialami seseorang sering dianggap sebagai proses yang membentuk ketangguhan. Dalam ramalan shio, sejumlah karakter bahkan dipercaya memiliki peluang mengalami perubahan nasib, dari kondisi yang penuh tantangan menuju kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang dipercaya mengalami perubahan perjalanan hidup dari masa sulit menuju kesuksesan dan kemakmuran.

1. Shio Tikus Shio Tikus kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdas dan gesit, meskipun terkadang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan shio lainnya.

Mereka mungkin tidak selalu tampil mencolok, tetapi kemampuan membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan menjadi salah satu kekuatan yang sering dikaitkan dengan shio ini.

Dalam ramalan tersebut, periode tertentu disebut dapat menjadi momentum bagi Tikus untuk menunjukkan kemampuan sebenarnya. Kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha dipercaya mulai terbuka sehingga usaha yang sebelumnya belum banyak terlihat dapat memperoleh apresiasi lebih besar.

2. Shio Babi Shio Babi sering dikaitkan dengan karakter ceria, dermawan, dan mudah menikmati kehidupan. Namun, sifat santai mereka terkadang membuat orang lain salah menilai kemampuan yang sebenarnya dimiliki.

Seiring berjalannya waktu, sifat positif tersebut dipercaya justru dapat menjadi modal untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain.

Dalam ramalan ini, Babi disebut berpeluang mendapatkan dukungan dari keluarga maupun lingkungan terdekat. Dukungan tersebut dapat menjadi dorongan untuk membuka kesempatan baru, termasuk dalam urusan pekerjaan dan keuangan.