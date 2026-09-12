Rezeki Mulai Terbuka Lebar, 5 Shio Ini Diprediksi Masuk Era Kejayaan

seseorang yang hartanya makin menjadi-jadi / foto: Freepik/EyeEm
JawaPos.com – Perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berlangsung cepat. Ada kalanya seseorang harus melewati berbagai kesulitan, kegagalan, dan perjuangan panjang sebelum akhirnya menikmati hasil dari kerja kerasnya.
Dalam astrologi Tionghoa, perjalanan tersebut juga kerap dikaitkan dengan siklus keberuntungan setiap shio. Ada sejumlah shio yang dipercaya akan memasuki fase lebih baik setelah melewati masa penuh tantangan.
Perubahan peruntungan itu digambarkan dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang bisnis, peningkatan karier, keuntungan finansial, hingga datangnya bantuan dari orang-orang di sekitar.
Memasuki periode yang disebut sebagai titik balik, lima shio berikut dipercaya berpeluang merasakan hasil dari perjuangan yang selama ini mereka jalani.
Dilansir dari kanal YouTube Ramalan Jitu, terdapat lima shio yang menurut ramalan astrologi Tionghoa akan memasuki fase keberuntungan dan kemakmuran. Berikut daftarnya.
Shio Naga sering dikaitkan dengan keberanian, kekuatan, dan jiwa kepemimpinan. Karakter tersebut dipercaya menjadi modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan hidup.
Setelah melewati masa yang tidak selalu mudah, Naga disebut mulai memasuki periode yang lebih menjanjikan. Peluang baru diperkirakan muncul dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.
Usaha yang sebelumnya berjalan lambat disebut berpotensi mengalami perkembangan. Bagi mereka yang bekerja sebagai profesional, kesempatan untuk memperoleh tanggung jawab lebih besar juga dipercaya semakin terbuka.
Tidak hanya berkaitan dengan materi, keberuntungan Naga juga digambarkan hadir dalam bentuk peningkatan reputasi dan kepercayaan dari orang lain.
Dalam ramalan tersebut, kerja keras yang selama ini dilakukan Naga disebut mulai memperlihatkan hasil yang lebih nyata.
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Jawa Pos
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