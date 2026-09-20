5 Weton dengan Peruntungan Emas, Konon Berpeluang Meraih Kejayaan

seseorang yang terlahir dengan nasib emas./Freepik/freelancerparvej
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya berkaitan dengan hari kelahiran. Perhitungan yang memadukan hari dan pasaran tersebut juga kerap digunakan dalam primbon untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang.
Berbagai tafsir primbon menyebut setiap weton memiliki karakter dan jalan kehidupan yang berbeda. Ada yang dipercaya memiliki perjalanan penuh tantangan, sementara sebagian lainnya dianggap mempunyai peruntungan yang lebih baik.
Salah satu ramalan yang beredar menyebut lima weton sebagai kelompok yang memiliki "nasib emas". Mereka dipercaya mempunyai karakter yang mendukung pencapaian, sekaligus peruntungan yang dikaitkan dengan rezeki dan kemakmuran.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut lima weton yang disebut memiliki peruntungan istimewa menurut tafsir primbon.
Jumat Legi dalam sejumlah tafsir primbon digambarkan sebagai weton dengan karakter tenang dan berwibawa.
Pemilik weton ini disebut memiliki kecenderungan menjadi sosok yang mampu memimpin serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sifat bijaksana dan kemampuan membangun kepercayaan juga menjadi karakter yang kerap dilekatkan kepada mereka.
Dalam ramalan yang dikutip, rezeki Jumat Legi digambarkan cukup kuat dan memiliki banyak jalan. Kemampuan memimpin disebut dapat menjadi salah satu faktor yang membuka kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha.
Selain materi, keberuntungan weton ini juga dikaitkan dengan kewibawaan dan penghormatan dari orang-orang di sekitarnya.
Rabu Pahing termasuk weton yang dalam sejumlah ramalan Jawa sering dikaitkan dengan keberuntungan.
Pemilik weton ini digambarkan mudah menemukan kesempatan ketika berada dalam situasi tertentu. Dalam urusan pekerjaan dan bisnis, mereka juga disebut memiliki peluang bertemu dengan orang-orang yang dapat memberikan dukungan.
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Jawa Pos
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