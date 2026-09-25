Pintu Rezeki Makin Terbuka! 7 Weton Ini Konon Bersiap Menyambut Masa Kejayaan

seseorang yang jelang datang kejayaan./ Freepik/SkelDry
JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap digunakan untuk membaca berbagai gambaran mengenai karakter serta perjalanan hidup seseorang. Weton sendiri merupakan perpaduan antara hari Primbon Jawa, kombinasi tersebut dipercaya memiliki makna tertentu, termasuk dalam hal rezeki, keberuntungan, dan perjalanan menuju tenang, sabar, dan cukup berhati-hati ketika menentukan langkah. Dalam perjalanan hidupnya, mereka dipercaya dapat melewati berbagai tant dalam sepekan dan lima pasaran Jawa.
Bagi sebagian masyarakat yang masih memegang Primbon Jawa, kombinasi tersebut dipercaya memiliki makna tertentu, termasuk dalam hal rezeki, keberuntungan, dan perjalanan menuju kesuksesan. Namun, berbagai ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa dipercaya memiliki peluang mengalami perubahan nasib menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberuntungan. Berikut gambaran ketujuh weton tersebut berdasarkan kepercayaan yang berkembang.
Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang tenang, sabar, dan cukup berhati-hati ketika menentukan langkah. Dalam perjalanan hidupnya, mereka dipercaya dapat melewati berbagai tantangan sebelum akhirnya menemukan kondisi yang lebih baik.
Menurut penafsiran primbon, memasuki fase kedewasaan dapat menjadi periode penting bagi Senin Legi. Berbagai kesempatan baru disebut mulai muncul, termasuk peluang perlahan menjadi lebih mudah seiring bertambahnya pengalaman dan kemampuan dalam membaca kesempatan digambarkan mempunyai karakter cerdas dan kemampuan memimpin yang cukup kuat. Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mampu disebut memiliki daya tarik terhadap peluang. Ketika kesempatan datang, kemampuan dan yang berkaitan dengan pekerjaan maupun keuangan.
Rezeki yang sebelumnya terasa sulit diperoleh dipercaya perlahan menjadi lebih mudah seiring bertambahnya pengalaman dan kemampuan dalam membaca kesempatan.
Rabu Pahing sering digambarkan mempunyai karakter cerdas dan kemampuan memimpin yang cukup kuat. Sifat tersebut membuat mereka dipercaya mampu memegang tanggung jawab serta menjalin kerja sama dengan orang lain.
Dalam ramalan Primbon Jawa, weton ini disebut memiliki daya tarik terhadap peluang. Ketika kesempatan datang, kemampuan dan pengalaman yang telah mereka bangun dipercaya dapat membantu menghasilkan sesuatu yang lebih besar.
Keberuntungan Rabu Pahing tidak hanya dikaitkan dengan materi, tetapi juga dengan kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan sekitar.
Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang cukup sering disebut dalam berbagai penafsiran tradisional Jawa. Pemiliknya digambarkan memiliki pembawaan yang kuat dan daya tarik yang membuat orang lain mudah peningkatan dalam kehidupan. Bentuknya bisa berupa perkembangan pekerjaan, usaha, memberikan perhatian maupun kepercayaan.
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