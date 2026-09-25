Rezeki Mengalir Deras, 4 Shio Ini Diprediksi Dihampiri Hoki Mulai Pertengahan September

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pertengahan September 2026 disebut menjadi periode yang membawa perubahan positif bagi sejumlah shio dalam ramalan astrologi Tiongkok.
Pada periode ini, beberapa shio diprediksi mendapatkan berbagai kesempatan baru yang dapat memberikan pengaruh baik terhadap kehidupan mereka. Keberuntungan tersebut disebut tidak hanya berkaitan dengan urusan finansial, tetapi juga pekerjaan, hubungan, dan rasa aman dalam menjalani kehidupan.
Dilansir dari Horoscope, empat shio berikut disebut akan mengalami peningkatan keberuntungan mulai pertengahan September 2026. Peluang yang muncul dapat menjadi kesempatan untuk melangkah lebih jauh, terutama jika diiringi usaha dan keputusan yang tepat.
Berikut empat shio yang dimaksud:
Shio Tikus diprediksi menjadi lebih diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya pada pertengahan September. Berbagai ide maupun pencapaian yang selama ini dikerjakan disebut mulai mendapatkan apresiasi.
Pengakuan tersebut dapat membuka pintu menuju kesempatan baru, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan profesional. Perhatian dari pihak yang berpengaruh juga diyakini dapat memberikan dorongan bagi Tikus untuk mencapai kondisi yang lebih baik.
Bagi shio Naga, kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu disebut mulai menunjukkan titik terang. Peluang tersebut bisa berupa undangan penting, izin menjalankan usaha, maupun kesempatan yang sebelumnya terasa sulit diwujudkan.
Momentum ini menjadi waktu yang dalam ramalan dianggap tepat untuk bergerak maju. Namun, keberuntungan tetap perlu diimbangi dengan keberanian, tekad, dan kerja keras agar peluang yang datang dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
Pertengahan September disebut membawa kabar positif bagi kondisi finansial shio Ular. Mereka diprediksi memiliki peluang mendapatkan pemasukan tambahan atau menerima sesuatu yang sebelumnya tidak direncanakan.
Bentuknya bisa berupa bayaran dari pekerjaan, hadiah, maupun kesempatan baru yang berkaitan dengan keuangan. Jika peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik, kondisi ini disebut dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan rasa aman secara materi.
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Jawa Pos
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