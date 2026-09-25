3 Zodiak Memiliki Keberuntungan Luar Biasa pada 28 September–4 Oktober 2026, Penasaran?

JawaPos.com - Tiga zodiak diprediksi mengalami periode penuh keberuntungan sepanjang 28 September hingga 4 Oktober 2026.
Memasuki pekan terakhir September, sejumlah perubahan astrologi membawa energi baru yang dapat membuka peluang, menghadirkan kembali sesuatu dari masa lalu, sekaligus mendorong seseorang untuk berani menentukan arah hidupnya.
Minggu ini menjadi momentum untuk tidak terlalu terpaku pada rencana atau ekspektasi lama. Perjalanan hidup terkadang membawa seseorang menuju tempat dan situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
Pergerakan Merkurius menuju Scorpio pada 30 September, disusul Venus yang memasuki fase retrograde di Scorpio pada 3 Oktober, menjadi salah satu sorotan astrologi pekan ini.
Energi tersebut dikaitkan dengan proses meninjau kembali pilihan, hubungan, kesempatan, serta berbagai hal yang pernah terlewatkan.
Bagi tiga zodiak yang dikutip dari YourTango berikut, periode 28 September–4 Oktober 2026 dapat menjadi awal dari fase yang lebih menjanjikan.
1. Pisces
Pisces berada di salah satu fase penting dalam perjalanan hidupnya. Dalam beberapa minggu mendatang, sesuatu atau seseorang dari masa lalu berpotensi kembali hadir.
Kali ini, Pisces dinilai sudah lebih siap menghadapi hal tersebut setelah melewati perjalanan panjang.
Pekan ini menjadi seperti jembatan antara masa lalu dan masa depan. Pisces perlahan meninggalkan berbagai persoalan yang sebelumnya menghambat dan mulai membuka diri terhadap fase kehidupan yang lebih berlimpah.
Venus yang mulai mengalami retrograde di Scorpio pada 3 Oktober dapat membawa kembali peluang yang sebelumnya pernah muncul.
Hal itu bisa berkaitan dengan perpindahan tempat tinggal, perjalanan, kesuksesan, hingga urusan percintaan.
Pisces mungkin sudah memiliki bayangan mengenai siapa atau apa yang akan kembali. Bisa jadi, hal tersebut merupakan sesuatu yang dulu disesali karena terlewatkan.
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