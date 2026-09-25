Nasib Berbalik Lebih Baik, 5 Shio Ini Disebut Akan Menemukan Jalan Kesuksesan

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Astrologi Tiongkok kembali memberikan gambaran mengenai perjalanan kehidupan sejumlah shio. Dalam ramalan kali ini, beberapa shio disebut akan menghadapi perubahan yang cukup berarti dalam waktu dekat.
Perubahan tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari munculnya kesempatan baru, terbukanya jalan yang sebelumnya tidak terlihat, hingga munculnya kejelasan dalam mengambil keputusan penting.
Dilansir dari Horoscope, lima shio berikut disebut sedang berada dalam fase yang membawa peluang dan perubahan positif. Jalan hidup mereka digambarkan mulai bergerak menuju arah yang lebih menjanjikan.
Berikut lima shio yang dimaksud:
Pemilik shio Kerbau disebut akan berada dalam situasi yang menuntut ketegasan dan keberanian mengambil keputusan. Langkah yang dibuat pada periode ini dipercaya dapat memberikan pengaruh terhadap perjalanan mereka selanjutnya.
Perubahan jadwal atau batalnya sebuah rencana tidak selalu menjadi kabar buruk. Justru, kondisi tersebut dapat membuka kesempatan lain yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Karena itu, Kerbau disarankan dalam ramalan untuk tidak langsung menutup diri terhadap tawaran atau peluang baru yang datang secara tiba-tiba.
Bagi shio Naga, sebuah akhir justru digambarkan sebagai pintu menuju babak baru. Sesuatu yang sebelumnya dianggap sebagai kehilangan dapat membantu mereka memahami arah kehidupan yang sebenarnya diinginkan.
Setelah melewati fase tersebut, Naga disebut akan memperoleh pandangan yang lebih jelas mengenai langkah berikutnya. Kesempatan tersebut dapat berkaitan dengan pekerjaan baru, perubahan hubungan, atau keberanian meninggalkan sesuatu yang selama ini dianggap tidak lagi memberikan dampak positif.
Shio Ular diprediksi akan memiliki pandangan yang lebih jernih terhadap situasi maupun orang-orang di sekitarnya. Hal yang sebelumnya terasa membingungkan perlahan dapat terlihat lebih jelas.
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Jawa Pos
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