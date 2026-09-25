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Niko Sulpriyono
Jumat, 25 September 2026 | 22.28 WIB

7 Weton Ini Dipercaya Panen Rezeki Menurut Primbon Jawa, Hidup Makin Nyaman Serba Berkecukupan!

Ilustrasi Panen Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Panen Rezeki (freepik)

7 weton berikut disebut memiliki peluang untuk mengalami peningkatan kehidupan dan menikmati keadaan yang lebih nyaman.

Namun, ramalan weton bukanlah kepastian mengenai masa depan.

Rezeki tetap berkaitan dengan usaha, kerja keras, doa, kemampuan mengambil keputusan, pengelolaan keuangan, serta berbagai keadaan yang dihadapi setiap orang.

Lantas, weton apa saja yang dimaksud? Inilah 7 weton beruntung yang dirangkum dari YouTube Bara raja cirebon pada Jumat (25/09).

1. Minggu Kliwon

Minggu Kliwon menjadi weton pertama yang disebut dalam penafsiran primbon Jawa.

Dalam perhitungan neptu Jawa, Minggu memiliki nilai 5, sedangkan Kliwon bernilai 8 sehingga jumlah neptunya mencapai 13.

Weton ini dalam tradisi primbon kerap digambarkan memiliki karakter yang cukup kuat, tenang, dan mempunyai kemauan sendiri.

Orang yang lahir pada Minggu Kliwon dipercaya mampu mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan.

Keteguhan tersebut dapat menjadi modal ketika diarahkan secara positif, terutama dalam menghadapi persoalan dan mencari jalan keluar.

Dalam penafsiran primbon Jawa, karakter pantang menyerah itu dipercaya dapat membuka peluang datangnya rezeki secara bertahap.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang secara langsung.

Kesempatan pekerjaan, perkembangan usaha, hubungan yang baik, maupun jalan baru juga dapat menjadi bagian dari rezeki.

Apabila ketekunan disertai pengelolaan keuangan yang bijaksana, Minggu Kliwon dipercaya berpotensi menjalani kehidupan yang semakin mapan dan nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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