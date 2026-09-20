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Irfan Ferdiansyah
Senin, 21 September 2026 | 04.30 WIB

6 Weton dengan Arus Rezeki Deras Menurut Primbon Jawa, Ada yang Disebut Bakal Jadi Sultan

seseorang yang pemilik arus rezeki deras./Freepik/user18989612 - Image

seseorang yang pemilik arus rezeki deras./Freepik/user18989612

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, primbon menjadi salah satu warisan tradisional yang sejak dahulu digunakan untuk menafsirkan berbagai aspek kehidupan. Perhitungan berdasarkan weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, jodoh, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Dalam kepercayaan tersebut, setiap weton mempunyai gambaran peruntungan yang berbeda. Ada yang dipercaya harus melewati banyak tantangan sebelum mencapai kemapanan, sementara beberapa weton lainnya disebut memiliki jalan rezeki yang lebih terbuka.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dalam penafsiran primbon Jawa dipercaya mempunyai aliran rezeki yang lancar. Karakter seperti ketekunan, kreativitas, kemampuan membangun relasi, dan kecermatan membaca peluang disebut menjadi faktor yang mendukung peruntungan mereka.

Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut? Berikut uraiannya.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai pribadi yang memiliki banyak gagasan serta pandangan jauh ke depan. Mereka disebut mampu menyusun rencana dengan matang dan tidak mudah mengikuti keputusan orang lain.

Dalam penafsiran primbon, peluang rezeki Senin Legi dapat muncul dari kreativitas, usaha mandiri, maupun hubungan sosial yang luas. Kepercayaan orang lain terhadap karakter mereka juga disebut dapat membuka kesempatan baru.

Apabila kemampuan tersebut diiringi pengelolaan keuangan yang baik dan konsisten, Senin Legi dipercaya memiliki peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Rabu Pahing

Rabu Pahing dikenal dalam penafsiran primbon sebagai weton dengan daya tarik dan pengaruh yang cukup kuat. Pemiliknya disebut mudah mendapatkan kepercayaan sehingga tidak jarang dipercaya mengemban tanggung jawab penting.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, mereka dipercaya mempunyai kemampuan membaca situasi dan melihat peluang yang tersedia. Perkembangan karier atau bisnis pun disebut dapat menjadi salah satu jalan datangnya rezeki.

Karakter percaya diri dan kemampuan membangun kepercayaan menjadi modal yang dalam ramalan dikaitkan dengan potensi kemapanan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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