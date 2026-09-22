6 Weton yang Konon Mudah Mendapat Peluang Finansial Menurut Primbon Jawa

seseorang yang disuguhi kekayaan instan
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran yang sejak lama digunakan dalam berbagai tradisi masyarakat. Dalam primbon Jawa, weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai rezeki seseorang.
Sejumlah weton dipercaya memiliki karakter tertentu yang membuat pemiliknya lebih mudah membangun relasi, membaca peluang, maupun mengembangkan usaha. Keyakinan tersebut menjadi bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dalam primbon Jawa disebut memiliki rezeki yang relatif kuat dan kerap dikaitkan dengan peluang mencapai kemapanan.
Berikut enam weton yang dimaksud:
1. Senin Pahing – Dipercaya Mudah Mendapat Rezeki dari Relasi
Orang yang lahir pada Senin Pahing dalam sejumlah penafsiran primbon dipercaya memiliki kemampuan sosial yang baik. Mereka disebut mudah bergaul, mampu menyesuaikan diri, dan relatif mudah membangun hubungan dengan orang lain.
Dalam konteks usaha, kemampuan menjalin relasi tersebut dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan. Mulai dari kerja sama, dukungan usaha, hingga peluang bisnis bisa datang melalui jaringan yang telah dibangun.
Karena itu, Senin Pahing kerap dikaitkan dengan rezeki yang datang melalui hubungan dan kepercayaan orang lain.
2. Rabu Kliwon – Dikaitkan dengan Kecermatan dalam Mengambil Keputusan
Rabu Kliwon menjadi salah satu weton yang dalam primbon sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan berpikir secara matang.
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