8 Weton yang Dipercaya Mudah Menarik Peluang Rezeki Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Sebagian masyarakat juga menggunakannya untuk membaca karakter, peruntungan, hingga gambaran mengenai kehidupan seseorang melalui primbon.

Salah satu hal yang kerap menjadi pembahasan adalah persoalan rezeki. Ada weton tertentu yang dalam ramalan tradisional dipercaya mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kemapanan dan mendapatkan penghasilan dari berbagai jalan.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat. Kondisi finansial seseorang dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usaha, keterampilan, keputusan keuangan, dan keadaan ekonomi.

Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, berikut delapan weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki dan digambarkan seperti mempunyai “keran harta” yang terus mengalir.

1. Selasa Pon – Berani Melihat Peluang Selasa Pon disebut memiliki karakter yang kuat dan cukup berani dalam menghadapi berbagai keadaan. Dalam primbon, weton ini dikaitkan dengan kemampuan membaca kesempatan, terutama yang berhubungan dengan pekerjaan dan usaha.

Dengan neptu 10, Selasa Pon dipercaya mempunyai perpaduan antara kemauan bekerja dan kemampuan mengambil keputusan. Sifat kepemimpinan juga menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada weton ini.

Namun, kecenderungan keras kepala disebut perlu dikendalikan agar keberanian mengambil keputusan tidak berubah menjadi tindakan yang terburu-buru.

2. Senin Pahing – Pandai Membangun Relasi Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13. Dalam ramalan primbon, weton ini digambarkan sebagai pribadi yang berani sekaligus memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik.

Keterampilan berbicara dan bernegosiasi dipercaya dapat menjadi modal ketika mereka berkecimpung dalam perdagangan atau bidang pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi.