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Rabbany Wanadriani
Jumat, 25 September 2026 | 22.20 WIB

Tak Kaya Mendadak, 7 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kesuksesan Finansial Saat Tua

ilustrasi shio yang kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kekayaan dan kesuksesan finansial umumnya tidak terbentuk dalam waktu singkat. Banyak orang membutuhkan proses panjang, pengalaman, kerja keras, serta kemampuan mengelola peluang untuk mencapai kondisi ekonomi yang mapan.

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan kehidupan yang berbeda. Ada pula anggapan bahwa sejumlah shio justru baru merasakan kemapanan finansial setelah melewati berbagai pengalaman dan bertambahnya usia.

Dilansir dari Rezeki&Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut berpotensi mengalami peningkatan kondisi finansial seiring bertambahnya usia. Bahkan, beberapa di antaranya diprediksi dapat menikmati hasil kerja keras dan kehidupan yang lebih berkecukupan ketika memasuki usia 50 hingga 70 tahun.

Berikut tujuh shio yang dimaksud:

1. Kerbau

Shio Kerbau dikenal memiliki sifat tekun, sabar, dan cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya tidak mudah menghamburkan uang dan lebih suka memikirkan manfaat jangka panjang.

Kebiasaan tersebut disebut dapat membantu mereka membangun kestabilan finansial secara perlahan. Memasuki usia 50 hingga 70 tahun, Kerbau diprediksi berpeluang menikmati hasil dari kebiasaan menabung dan mengelola keuangan yang telah dilakukan sejak sebelumnya.

2. Naga

Pemilik shio Naga dikenal memiliki kepercayaan diri dan daya tarik yang kuat. Mereka juga digambarkan berani mengambil kesempatan ketika melihat peluang yang dianggap menjanjikan.

Karakter tersebut dalam ramalan dipercaya dapat membantu Naga mengembangkan kondisi finansial. Pengalaman yang semakin bertambah juga dapat membuat mereka lebih matang dalam menentukan langkah dan memanfaatkan peluang yang datang.

3. Tikus

Shio Tikus sering dikaitkan dengan kecerdasan, kecermatan, dan kemampuan dalam mengatur berbagai hal, termasuk keuangan.

Mereka dipercaya mampu mempertimbangkan keputusan finansial dengan baik serta mengetahui kapan harus berhemat atau memanfaatkan sebuah kesempatan. Karena itu, kekayaan dalam ramalan disebut dapat terkumpul secara bertahap dan memberikan hasil ketika mereka memasuki usia matang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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